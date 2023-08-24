Исследование: в России больше всех тратят на ювелирные изделия жители Москвы и Петербурга

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24.08.2023, 1:50, Новости дня
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Жители Москвы и Санкт-Петербурга тратят больше всех в России на ювелирные украшения. Такое заявление было сделано на основе результата исследования компании SOKOLOV.

По данным RT, средний чек жителя Москвы составил 12,7 тыс. рублей. В пятерку лидеров вошли также жители Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара и Новосибирска. Средний чек на ювелирные изделия в России увеличился на 15% и составил 7,1 тыс. рублей.


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