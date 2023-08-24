Исследование: в России больше всех тратят на ювелирные изделия жители Москвы и Петербурга

Жители Москвы и Санкт-Петербурга тратят больше всех в России на ювелирные украшения. Такое заявление было сделано на основе результата исследования компании SOKOLOV.

По данным RT, средний чек жителя Москвы составил 12,7 тыс. рублей. В пятерку лидеров вошли также жители Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара и Новосибирска. Средний чек на ювелирные изделия в России увеличился на 15% и составил 7,1 тыс. рублей.