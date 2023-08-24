Бетон можно сделать прочнее благодаря кофейной гуще

Переработка отходов и поиск новых способов использования мусора стали актуальными темами в современном мире. Одной из интересных находок в этой области стало использование переработанной кофейной гущи для улучшения свойств бетона.

Каждый день люди на всем мире пьют огромное количество кофе, а отходы от его приготовления часто оказываются никчемными и утилизируются без необходимости. Однако исследования показали, что эта кофейная гуща может быть использована в производстве бетона, где она способна значительно повысить его прочность.

В процессе его изготовления бетона цемент, который является одним из его основных компонентов. Кофейная гуща содержит в себе высокую концентрацию силиката кальция, который схож по составу с традиционным цементом. Благодаря этому, включение переработанной гущи в состав бетона приводит к ускоренной реакции с другими компонентами, что, в свою очередь, повышает его прочность.