 

Деменцию можно обнаружить в утробе

24.08.2023, 1:31, Разное
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Лобно-височная деменция, также известная как фронтотемпоральная, является редким нейрологическим заболеванием, которое отличается от других форм, таких как болезнь Альцгеймера. Однако интересным аспектом ФТД является то, что некоторые признаки этого заболевания могут быть обнаружены еще до рождения.

ФТД обычно проявляется у людей в возрасте от 40 до 65 лет, но есть редкие случаи, когда симптомы могут появиться уже в молодом возрасте. Однако одним из уникальных аспектов ФТД является наследственный характер заболевания. Генетические мутации в генах, связанных с ФТД, могут быть переданы от одного поколения к другому. Исследования показывают, что эти мутации могут быть обнаружены уже до рождения в некоторых случаях.

Признаки ФТД в ранних стадиях у молодых людей могут проявляться как изменения в поведении и личности. Молодые люди, страдающие от этого заболевания, могут испытывать проблемы с социальным взаимодействием, развитием речи и пониманием эмоций. Они могут быть апатичными или проявлять агрессивное поведение. У них может наблюдаться неадекватное поведение, неспособность контролировать свои эмоции и неуместный смех.


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