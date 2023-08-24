 

Костомаров впервые вышел на лед после ампутации

24.08.2023, 0:37, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы Роман Костомаров снова вышел на лед. Появление спортсмена зрители встретили громкими аплодисментами, почти все поднялись со своих мест.

Роман предстал перед публикой на шоу Ильи Авербуха “Письма любви”, который состоялся в курортном в Сочи. Он вышел на лед в кроссовках в момент выступления своей супруги Оксаны Домниной. Олимпийский чемпион впервые показался на публике после тяжелой болезни и ампутации конечностей, передает “Царьград”

Серебряный призер Олимпиады 2018 в командных соревнованиях по фигурному катанию Александр Энберт рассказал, что считает поступок Костомарова волевым. “Конечно, произошло очень сильное и трогательное событие – Роман вышел на лед. Мало того, что это довольно сложно сделать эмоционально, потому что он только привыкает к новому своему состоянию, но это и действительно волевой поступок, который, думаю, для многих станет примером”, — цитируют его СМИ.

Ранее “Дни,ру” писали о том, что Роман Костомаров уже несколько месяцев учится жить и передвигаться с помощью протезов. Фигурист учится заново двигаться, и, судя по всему, сдаваться не намерен. На этот раз он начал бегать с новыми конечностями.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.08 / «Настало время для пессимизма» — бельгийский эксперт о перспективах победы Киева в украинском конфликте

24.08 / Гримерка превратилась в свинарник: скандал на концерте Земфиры* в Казахстане

24.08 / WSJ – Китай и РФ выступили с антизападными посланиями на саммите БРИКС

24.08 / Bloomberg – власти Латвии решили пока не высылать граждан России, не сдавших экзамен по латышскому

23.08 / На Мосурбанфоруме в Гостином Дворе в выходные пройдут концерты и мастер-классы

23.08 / В Якутии сыновья расстреляли отца из ружья из-за компьютерных игр

23.08 / 86-летняя Светлана Немоляева раскрыла секрет красоты

23.08 / Народ требует выгнать Чурикову с Первого канала. Что произошло?

23.08 / Welt – эйфория от передачи Украине F-16 преждевременна

23.08 / Judging Freedom – Вашингтон повторяет на Украине свой афганский опыт

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика