Глобальное потепление остановит фотосинтез в тропиках

Потепление воздуха – актуальная проблема, которая оказывает негативное влияние на многие аспекты нашей планеты. Одной из серьезных последствий этого феномена является возможное прекращение фотосинтеза в тропиках при повышении температуры на всего лишь четыре градуса.

Фотосинтез является основным процессом, благодаря которому растения превращают углекислый газ и солнечную энергию в органические вещества и кислород. Это происходит в специальных клетках, содержащих хлорофилл, который отвечает за поглощение света. Однако повышение температуры может привести к негативным последствиям для него.

Оптимальные условия требуют стабильной температуры около 25-30 градусов Цельсия. Повышение этого показателя на всего лишь четыре градуса может прервать нормальный ход процесса. При этом ферменты, ответственные за фотосинтез, могут денатурировать, а структура хлорофилла разрушиться. Это может привести к значительному снижению способности растений к фотосинтезу и, как следствие, к ограничению их роста и развития.