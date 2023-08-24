 

Глобальное потепление остановит фотосинтез в тропиках

24.08.2023, 0:19, Разное
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Потепление воздуха – актуальная проблема, которая оказывает негативное влияние на многие аспекты нашей планеты. Одной из серьезных последствий этого феномена является возможное прекращение фотосинтеза в тропиках при повышении температуры на всего лишь четыре градуса.

Фотосинтез является основным процессом, благодаря которому растения превращают углекислый газ и солнечную энергию в органические вещества и кислород. Это происходит в специальных клетках, содержащих хлорофилл, который отвечает за поглощение света. Однако повышение температуры может привести к негативным последствиям для него.

Оптимальные условия требуют стабильной температуры около 25-30 градусов Цельсия. Повышение этого показателя на всего лишь четыре градуса может прервать нормальный ход процесса. При этом ферменты, ответственные за фотосинтез, могут денатурировать, а структура хлорофилла разрушиться. Это может привести к значительному снижению способности растений к фотосинтезу и, как следствие, к ограничению их роста и развития.


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