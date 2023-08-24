В кирпичах Месопотамии нашли ДНК

Новые археологические открытия в Месопотамии привлекли внимание всего мирового сообщества. Ведь именно здесь, на территории современного Ирака, расположены древние цивилизации, которые оставили позади богатое наследие и оказали значительное влияние на историю всего человечества. И недавно в этом уникальном регионе было сделано ОЧЕНЬ важное открытие – обнаружена древняя ДНК в глиняном кирпиче, возраст которого составляет около 2900 лет.

Кирпич, на котором была обнаружена эта удивительная находка, был извлечен во время раскопок в одном из древних городов региона. Обычно глиняный кирпич собирается, чтобы изучить его архитектурные характеристики или использовать восстановительные технологии для реставрации древних построек. Однако этот конкретный образец оказался намного более ценным и интересным, чем могло предполагаться.