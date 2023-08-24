WSJ – Китай и РФ выступили с антизападными посланиями на саммите БРИКС

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин выступили с осуждением Запада в своих посланиях на проходящем в Йоханнесбурге саммите БРИКС, пишет газета The Wall Street Journal. Две сверхдержавы скоординировали свои позиции по внешнеполитическим вопросам и заявили о желании усилить мировое влияние развивающихся стран, которые долгие годы были угнетены западными метрополиями.



AP

Россия и Китай воспользовались площадкой саммита БРИКС для того, чтобы выразить своё недовольство Западом, провозгласить себя защитниками развивающихся экономик и изложить аргументы в пользу альтернативного мирового порядка, передаёт The Wall Street Journal.

Выступая на саммите в Южной Африке по видеосвязи, президент РФ Владимир Путин обвинил Запад в провоцировании украинского конфликта, глобальной инфляции и голода в наиболее уязвимых странах мира, препятствуя продажам российского зерна и удобрений посредством введения санкций. «Наши действия на Украине продиктованы только одним — положить конец войне, которую развязал Запад», — заявил он в своём обращении к участникам мероприятия, отмечает издание.

Ежегодный саммит предоставляет Китаю и РФ возможность изложить свои претензии к Западу и выразить поддержку всё более важным развивающимся странам Африки, Южной Америки и Азии. Хотя формального союза между Пекином и Москвой не существует, их лидеры согласовали свою антизападную позицию.

Путин не только обвинил Запад в развязывании украинского конфликта, но и назвал растущие связи западных союзников с бывшей советской республикой формой неоколониализма. Российский лидер также высоко оценил усилия БРИКС по продвижению интересов Африки и Азии, в отличие от Запада, который, по его словам, внёс хаос в мировую экономику для достижения собственных экономических целей, пишет The Wall Street Journal.

Китай и РФ также выдвинули аргументы в пользу укрепления потенциала БРИКС как политического объединения и независимого торгового блока в противовес Западу. Пекин и Москва убеждены, что такие усилия помогут голосу развивающегося мира быть лучше услышанным, пропорционально его размеру, в то время как страны Запада были обвинены в сдерживании развития некоторых из наиболее уязвимых государств на планете.

Владимир Путин призвал БРИКС усилить внутреннюю координацию и перейти к отделению своих экономик от привязки к доллару, чтобы облегчить торговлю между странами-членами и другими незападными странами. На страны БРИКС сегодня приходится более четверти мировой экономики и около 42% мирового населения, напоминает The Wall Street Journal.

Си Цзиньпин также выступил c призывом к странам БРИКС о совместном сотрудничестве, отвергая критику политической модели Китая и попытки по её изоляции. «Мы должны уважать все пути модернизации, которые каждая страна выбирает самостоятельно, противостоять идеологическому соперничеству, системному противостоянию и столкновению цивилизаций», — приводит слова китайского лидера американская газета.

Председатель Си, который запустил такие программы, как «Инициатива глобальной безопасности» и «Инициатива глобального развития», направленные на то, чтобы поставить Китай в центр мирового порядка, заявил, что поддерживает расширение БРИКС, «чтобы сделать глобальное управление более справедливым и равноправным». Такое расширение блока также предоставит Китаю больше влияния в его противостоянии с Западом, резюмирует автор статьи.

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