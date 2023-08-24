Bloomberg – власти Латвии решили пока не высылать граждан России, не сдавших экзамен по латышскому

Латвийские власти решили на два года отодвинуть крайний срок сдачи экзамена на знание латышского, пишет Bloomberg. Как поясняет издание, в случае реализации эта мера привела бы к лишению вида на жительство и высылке 10 тыс. граждан России.



AP

Правительство Латвии дало понять, что откажется от плана по лишению граждан России, не сдавших экзамен на знание латышского языка, постоянного вида на жительство, пишет Bloomberg. Как отмечает издание, в результате этой меры около 10 тыс. россиян рисковали быть высланными из этой прибалтийской страны за несоблюдение языковых требований.

Министр внутренних дел Латвии Марис Кучинскис объявил о внесении законодательных изменений, которые отодвигают крайний срок сдачи экзамена на два года. Он также заявил, что это требование к россиянам было «политическим решением», принятым в разгар предвыборной кампании.

«Сейчас мы исправляем ошибки, допущенные год назад», — заявил он латвийскому телевидению после заседания правительства Латвии.

Однако, как указывается в статье, новые меры ещё должны быть одобрены латвийским парламентом.

Этот сдвиг, как отмечает Bloomberg, проливает свет на попытки правительств прибалтийских стран искоренить российское влияние в регионе, где долгое время доминировала советская власть и где настроения ухудшились после ввода российских войск на Украину.

По мере приближения первоначального срока многие граждане РФ либо не смогли пройти языковой экзамен, либо не знали о последствиях несоблюдения языковых требований, поясняет издание. Исключением из этого правила стали русские, которые ранее не имели гражданства, и граждане России, у которых когда-то был латвийский паспорт. Причём среди последних многие приняли российское гражданство из-за возможности раньше получить пенсию, говорится в статье.

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