Мнение: Еще один плевок

Индийская станция «Чандраян-3» села на Луну

Ну вот, даже индусы смогли. Самое наглядное свидетельство, что мы отстали в космосе не только от США и Китая, но уже и от Индии. Хотя когда-то были на той же Луне первыми (самый первый Луноход был наш). Видно, прав Путин, наш потолок сейчас – Африка. С ней и будем “соревноваться”.