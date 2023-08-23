 

Мнение: Еще один плевок

23.08.2023, 23:25, Разное
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Индийская станция «Чандраян-3» села на Луну

Ну вот, даже индусы смогли. Самое наглядное свидетельство, что мы отстали в космосе не только от США и Китая, но уже и от Индии. Хотя когда-то были на той же Луне первыми (самый первый Луноход был наш). Видно, прав Путин, наш потолок сейчас – Африка. С ней и будем “соревноваться”.

Источник: Размышления вольного социолога


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