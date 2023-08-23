 

На Мосурбанфоруме в Гостином Дворе в выходные пройдут концерты и мастер-классы

23.08.2023, 23:25, Новости дня
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В субботу, 26 августа, в зале “Москва” пройдет лекция семейного психолога и блогера Марка Бартона. В этот же день выступит пианистка и победительница престижных международных конкурсов Валентина Лисица.

Главным событием субботы станет музыкальный вечер с камерным ансамблем “Солисты Москвы” под руководством дирижера Юрия Башмета. Они дадут концерт “Путешествие вокруг света за 60 минут. Выступление начнется в 20:00 в зале “Москва”.

В воскресенье автор курсов по голосу и речи Седа Каспарова проведет дискуссию “Как получить от жизни свое?”. Слушатели узнают о том, как преодолеть ограничения и страхи, прокачать навыки общения и открыть для себя новые возможности.

Также в предстоящие выходные в Гостином Дворе пройдет серия кибертурниров. Спортсмены сразятся в Fortnite, Мир Танков, CS:GO и другие популярные компьютерные игры.

26 августа на площадке состоится питчинг-сессия “Супермаркет бизнес-проектов юных предпринимателей”. Запланировано выступление финалистов и победителей второго сезона проекта MOS.МШУ.

Для детей в эти выходные будут выступать музыкальные и танцевальные коллективы: хореографическая студия “Карусель”, духовой оркестр “Виртуозы” и другие. Мероприятия пройдут на площадке зала “Москва”.

Напомним, что на площадке парка “Зарядье” 24 и 25 августа состоится деловая программа Московского урбанфорума. Эксперты обсудят влияние крупных проектов на развитие мегаполисов.

Московский урбанистический форум продлится до 10 сентября. Площадки находятся в Гостином Дворе, парке “Зарядье”, олимпийском комплексе “Лужники” и Центральном выставочном зале “Манеж”. Расписание мероприятий доступно по ссылке.


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