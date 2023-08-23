В Якутии сыновья расстреляли отца из ружья из-за компьютерных игр

В Якутске 18 августа подвыпивший мужчина вернулся домой и решил поучить своих взрослых сыновей (25 и 27 лет) жизни. Он предъявил, что парни ничем не занимаются, а только играют в компьютерные игры. В результате началась словесная перепалка, которая переросла в драку.

Парни пытались связать отца, но он вырвался и убежал. Когда мужчина через какое-то время снова вернулся домой, сыновья встретили его с оружием наперевес. В итоге они выстрелили в отца 11 раз, сообщает “Радио 1”. Возбуждено уголовное дело по статье “Убийство”.