Кровь астронавтов восстанавливается от жира в костном мозге

Космические путешествия представляют собой серьезные испытания для организма астронавтов. Одной из проблем, с которыми они сталкиваются, является ухудшение состояния и функций кроветворной системы. Недостаточное количество костного мозга, производящего новые кровяные клетки, может привести к анемии и другим серьезным заболеваниям. Однако ученые недавно обнаружили удивительные свойства жира в костном мозге, которые позволяют ему восстанавливать крови астронавтов.

Костный мозг является центром кроветворной системы и обеспечивает производство всех видов кровяных клеток, включая эритроциты (красные кровяные клетки), тромбоциты (кровяные пластинки) и лейкоциты (белые кровяные клетки). В условиях на Земле, когда астронавт находится в положении гравитации, костный мозг функционирует эффективно. Однако, в невесомости, он начинает терять свою способность производить достаточное количество кровяных клеток. Это приводит к постепенной утрате качественного состава крови у астронавтов.