Рупор кремлевской пропаганды: Расширение нового банка БРИКС

Пятнадцать стран могут присоединиться к Новому банку развития БРИКС

Президент Нового банка развития (НБР) БРИКС Дилма Руссефф объявила о планах начать кредитование в южноафриканской и бразильской валютах в рамках усилий по снижению зависимости от доллара США.

“Мы рассчитываем предоставить кредиты на сумму от 8 до 10 миллиардов долларов в этом году. Наша цель – предоставить около 30% всего, что мы предоставляем […] в местной валюте”, – заявила Руссефф британской газете во вторник.

Она добавила, что НБР выпустит долговые обязательства в рандах для кредитования в Южной Африке и сделает “то же самое в Бразилии с реалом”. По её словам, НБР “попытается либо совершить валютный своп, либо выпустить долг. И также в рупиях”.

Руссефф также сказала, не вдаваясь в подробности, что кредитор рассматривает заявки на членство примерно от 15 стран и что НБР, скорее всего, одобрит приём четырёх или пяти стран.

Что касается кредитования в местной валюте, президент НБР сказала, что это “позволит заемщикам в странах-членах избежать валютного риска и колебаний процентных ставок в США”. Она настаивала на том, что “местные валюты не являются альтернативой доллару”, добавив: “это альтернативы системе. До сих пор система была однополярной […] её заменит многополярная система ”.

Роуссефф также, очевидно, стремилась отличить НБР от Всемирного банка и МВФ, отказавшись от политических условий предоставления кредитов.

"Мы отвергаем любые условия. Часто кредит предоставляется при условии проведения определенной политики. Мы этого не делаем. Мы уважаем политику каждой страны", – подчеркнула она.

Руссефф по-прежнему с оптимизмом смотрит на будущее кредитора, напомнив, что НБР, созданный в 2015 году, является новейшим из мировых банков развития.

"Мы превратимся в важный банк для развивающихся стран и развивающихся рынков. Наш фокус должен быть именно таким: банк, созданный развивающимися странами для себя", – подчеркнула она.

Тем временем в Йоханнесбурге (ЮАР) открылся 15-й саммит БРИКС, в повестке дня которого, как ожидается, будут стоять вопросы, связанные с расширением группы.

"Как минимум 23 страны уже подали заявки на вступление в БРИКС, что свидетельствует о реальной эффективности и успешности этого преимущественно экономического объединения стран", – сказал Sputnik эксперт Российского национального комитета по изучению БРИКС Алексей Громов.

Он добавил, что расширение блока "можно только приветствовать, но нужно ответственно подходить к этому процессу, чтобы не снижать эффективность контактов между участниками".

Говоря о БРИКС в целом, эксперт подчеркнул, что организация "призвана способствовать экономическому росту и процветанию стран-участниц" и что "кратчайший путь к этому – рост торгово-экономических связей".

"Однако в условиях, когда все коммерческие операции осуществляются с помощью западной финансовой инфраструктуры, такие связи подвержены риску внешнего воздействия", – сказал Громов, приведя в качестве примера антироссийские санкции Запада.

В этой связи одной из приоритетных задач БРИКС, по мнению эксперта, должно стать создание независимых торговых инструментов.

"Это и торговые и энергетические центры БРИКС, и фондовая биржа группы, и платформа электронной коммерции, и арбитражный суд блока для разрешения торговых споров, а в перспективе – собственная валюта организации (возможно, цифровая) для торговли внутри клуба", – отметил Громов.

В схожем ключе высказался бывший президент Колумбии Эрнесто Сампер, который в интервью Sputnik заявил, что саммит БРИКС 2023 года "значим и важен для достижения трех целей".

В первую очередь, по мнению Сампера, саммит должен способствовать укреплению мира во всем мире, во вторую – развитию одной из экономических основ новой глобализации.

Третья цель – начать реализацию другого проекта многополярного мира, в котором на самом деле учитываются не экономические условия, в которых оказались страны, а их политическая идентичность", – настаивает экс-президент Колумбии.

t.me/murrrzio/2490 – цинк

1. Более 20 стран официально готовы присоединится к БРИКС. Из них часть очевидно вступит в БРИКС в ближайшие несколько лет. На карте страны БРИКС и страны кандидаты.

2. Индия и Бразилия на официальном уровне сняли свои возражения по расширению БРИКС и согласно на рост организации с приемом новых членов.

3. Концепция дедолларизация мировой экономики будет одним из магистральных направлений развития БРИКС.

Дыхание нового пост-вашингтонского мира.

—