Мнение: Дело Арбузных Отравителей. Токсичная Москва

Буквально на днях в Москве суд вынес приговор по «арбузному отравителю» – некоему гастарбайтеру-дезинсектору, который, согласно решению суда, обрызгал, работая в магазине «Магнит», арбузы некой крайне токсичной жидкостью, из-за чего серьезно пострадало 10 человек, а двое вообще умерли. В итоге «дезинсектору», потравившему москвичей как тараканов, вломили 5 лет колонии.

Я с трудом вспомнил, о чем тут вообще речь. Потом хлопнул себя по лбу. Черт! Да это ж про тот самый знаменитый случай массового отравления, о котором говорила вся Москва! Но когда… Да я ж про это еще писал… И точно! Писал. Только само отравление произошло почти два года назад! Вот мой пост от 10 октября 21 года – про этот самый случай:

«”9 сентября 15-летняя девочка, ее мать и бабушка были доставлены в больницу с отравлением после того, как съели арбуз, купленный в магазине на Совхозной улице. Девочка и пожилая женщина позднее скончались. Девочка умерла, по данным источника kp.ru, из-за полиорганной недостаточности. Это тяжелое патологическое состояние, которое характеризуется отсутствием функционирования двух и более систем организма. Ее мать находится в реанимации в тяжелом состоянии. После этой трагедии из того же дома госпитализировали еще несколько человек – недомогание, в частности, почувствовали два мальчика 9 и 11 лет, две девочки подросткового возраста и еще один молодой человек”.

Стало быть, всего жертв – минимум 10 человек, несколько умерли. Сначала все написали про “отравленный арбуз”, потом была версия про “отравленный стояк” с водопроводной водой в этом подъезде, потом вроде как следствие остановилось все-таки на гастарбайтере, который якобы обрызгал “средством от насекомых” овощи и фрукты в данном “Магните” (по сети даже распространили видео, как он это делал), следствие назвало отравление “средством от насекомых” приоритетной версией, этого уборщика арестовали, и все вроде как вздохнули с облегчением, “все ясно”.

Однако вот сообщает тг-канал База, дата – вчера, 01 октября:

“Эксперты не смогли установить причину смерти бабушки и внучки, погибших после покупки арбуза в «Магните».

В Царицынском судебном морге провели гистологическое и судебно-химическое исследования. По их результатам в анализах умерших бабушки и внучки не нашли следов отравляющих веществ, поэтому в причине смерти укажут отравление неизвестным веществом. Хотя есть одно но: аппарат, на котором проводили исследование на химию, довольно старый и, возможно, именно поэтому не может уловить отравляющий компонент. Судмедэксперты назначили дополнительные химические исследования.

На днях екатеринбургский дезинфектор Александр Возжаев ради эксперимента снял видео с обработкой арбуза средством от насекомых. Оно содержало лямбда-цигалотрин — по версии следствия, именно этим веществом могли отравиться умершие. После обработки Возжаев съел несколько кусков, а ещё один арбуз оставил в растворе на пару дней и затем тоже употребил — в результате с ним ничего не случилось. Специалист лишь отметил, что при попадании лямбды на мякоть арбуз невозможно есть из-за горечи, а для летального исхода нужно выпить 100 грамм концентрата.

Тем не менее суд арестовал дезинсектора Антона Котова, который обрабатывал тот самый «Магнит». Следствие предъявило мужчине обвинения по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. «Областной центр дезинфекции», отвечавший за обработку, в свою очередь, настаивает, что отравиться веществом «невозможно и нереально».

Вообще, между нами говоря, НЕПОНЯТНО, почему такое сообщение не выносят на первые полосы по крайней мере московских СМИ и телеканалов. У людей, похоже, атрофировались уже все чувства и страхи, включая даже инстинкт самосохранения. Возможно, это такой эффект от постоянного, скоро уж два года, запугивания “страшным коронавирусом”, которым долбят нон-стоп, и люди уже просто не в состоянии чего-либо бояться?

По сути – в Москве пострадало почти 10 человек, неизвестно от чего. Двое умерли. Сильнейшее отравление. Чем? Прошел почти месяц – никто не в курсе. ОТЧЕГО УМЕРЛИ ЛЮДИ? Ведь очень похоже… на теракт, но какого-то нового типа. Арбузы ни при чем, средство от насекомых ни при чем, даже понять, что именно убило – следствие не в состоянии, а трупы-то уже налицо. В каком-нибудь детективе наверняка бы писали что-то вроде “город гудел”, “о таинственной опасности писали все СМИ”, “полиция сбилась с ног”… А в реальности, как видим, всем в принципе наплевать, никого ничего не колышет» (ЖЖ Сапожника, 10 окт. 2021)

Как видим, я уже тогда кипел от негодования, что никому ничего не интересно и никого ничто не колышет. Но я еще и не догадывался, до какой степени. Мы видим всё сейчас. Суд по настолько громкому делу завершился только что! Каково?! Отравление произошло 9 сентября 2021, приговор вынесен лишь в августе 2023. Понятно, что о невероятной медлительности (не говоря уж о косоглазии) нашего «правосудия» и так давно ходят легенды – но чтоб вот так, 2 года на суд… Что ж, почитаем, чем дело кончилось:

«РБК. 22 августа. Люблинский суд Москвы приговорил к пяти годам тюрьмы 41-летнего дезинсектора Антона Котова по делу об отравлении семьи арбузом. Об этом сообщила столичная прокуратура в телеграм-канале.

Он осужден по ч. 3 ст. 238 УК России «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до десяти лет».

В суде, таким образом, «проканала» та самая версия, о которой я написал в ЖЖ еще 10 окт. 2021. Т.е. в самом начале «расследования» нашли стрелочника, на которого было бы удобно повесить всё – и в итоге повесили. Но почему два года на суд, если, обвинение уже «все знало» 22 месяца назад?? На что ушло всё время??

Особенно учитывая, что на вопросы, которые возникли с самого начала, суд никакого ответа так и не дал. Из того же сообщения в РБК:

«Котов 6 сентября 2021 года выполнял обработку помещения продовольственного магазина «Магнит» на ул. Совхозная с применением инсектицидного средства «Цигатрин». Однако, чтобы облегчить работу, он потребовал представителя магазина покинуть помещения и обработал торговый зал вместе с продуктами, в том числе арбузами без упаковки.

На следующий день в данном магазине женщина приобрела в магазине арбуз, который затем она, ее несовершеннолетняя дочь и мать съели. 9 сентября их госпитализировали, где женщина 1960 года рождения и ребенок 2007 года рождения скончались. Здоровью женщины 1983 года рождения причинен тяжкий вред».

А вот о том же самом деле из Газеты.ру:

«В сентябре 2021 года Роспотребнадзор сообщил об обнаружении в арбузах, продававшихся в «Магните» на Совхозной, следы инсектицидного средства «Цигатрин». Тогда же СМИ со ссылкой на источники писали о выявлении в крови погибших этиленгликоля – вещества, обладающего токсичным и ядовитым действием.

Спустя полгода адвокат обвиняемого дезинсектора Андрей Сергеев заявил, что экспертиза не нашла следов «Цигатрина» в телах умерших бабушки и внучки.

«Экспертиза, с которой нас не знакомили долгое время, показала, что во внутренних органах погибших не было найдено никаких следов «Цигатрина», как и на поверхностях фруктов», – рассказал представитель защиты.

Он добавил, что смерть наступила в результате «острого отравления веществом, которое не удалось выявить и установить».

Главное, что могу заключить по этому делу я, как сторонний наблюдатель – что у нас все-таки очень больное общество. И дело тут точно не в «Цигатрине». Совершенно феноменально, что настолько громкое по своим последствием дело – о массовом (!) отравлении безобидных москвичей из одного дома и даже из одного подъезда, с гибелью одного ребенка и одной старушки – не вызвало, по сути, вообще НИКАКОГО интереса. «Нас травят? Неизвестно чем? В опасности наши дети? Эка невидаль!» – вот такая «реакция» нашего общества.

В нормальном обществе, среди нормальных людей такой процесс был бы В ЦЕНТРЕ внимания всех СМИ, судили бы, естественно, присяжные, в переполненном зеваками зале. Речи прокурора и адвокатов обсуждались бы на всех кухнях, ЕСТЕСТВЕННО, всплыли бы самые разные альтернативные версии произошедшего.

А что же у нас? И не просто в России, где публика традиционно как будто ударенная пыльным мешком по голове – но в Москве, где вроде бы есть хоть какая-то движуха?? Ведь только подумать – отравление товаром, купленным в Магните – одном из самых массовых сетевых магазинов; это же потенциальная угроза для миллионов! Все так или иначе что-то покупают в Магните – но не все, разрезая арбуз, закладываются на то, что утро они могут уже и не увидеть.

Свойства ЖИВЫХ – это по крайней мере интерес к тому, что способно угрожать их жизни непосредственно. Однако, как видим – это не про москвичей. И сам процесс неимоверно затянули – всем было наплевать, и вынесли приговор, который еще в стадии обвинения нещадно критиковали – никто и внимания не обратил.

Хотя у меня даже по этому «приговору» сразу масса вопросов.

Во-первых – так что с этим «Цигатрином»? Он, блин, токсичный или нет? И если он не просто токсичный, а ЯДОВИТЫЙ, такой, что после него умирают в мучениях – есть хотя бы частное определение суда насчет того, что им НЕЛЬЗЯ пользоваться в магазинах, где лежат продукты питания?

Вот что рассказывал коммерс – глава той фирмы, от которой работал Котов.

«Погибшие от отравления после покупки арбуза в одном из магазинов сети «Магнит» в Москве не могли пострадать из-за химического вещества, которое попало на ягоду в процессе дезинсекции. Об этом заявил генеральный директор компании «Областной центр дезинфекции», обрабатывавшей магазин, Дмитрий Кутьев. Свое обращение он выложил в Instagram.

«Той дозировкой средства, которая попала на арбуз, — вам любой дезинфектор страны скажет, что это [отравление] невозможно и нереально», — отметил он.

Кутьев добавил, что его компания не использует настолько опасные средства дезинсекции и все работы проводит в рамках санитарных норм и правил. Он отметил, что «Областной центр дезинфекции» существует десять лет, последние пять фирма применяет инсектицидное средство «Цигатрин», выполняя каждые сутки более 300 выездов (РБК)

Можно сколько угодно говорить, что коммерс мог врать – но как быть с тем, что ДО этого они 10 лет совершали по 300 выездов в сутки, и никаких массовых отравлений не было? Как это объяснили следствие и суд?

Судя по всему – никак.

Во-вторых – а этот Цигатрин СЧИТАЛСЯ абсолютно токсичным и ядовитым на момент, когда им на самом деле воспользовался «гастарбайтер Котов»? Если не считался токсичным (как говорил Кутьев) – то за что вообще приговорили Котова? В чем его вина?! Ему дали средство для опрыскивания – он им и опрыскивал. Попадают брызги на арбузы – ну так ему ж сказали, что это неопасно!

И вот еще из Газеты.ру:

«По мнению врача-терапевта, токсиколога Алексея Водовозова, «Цигатрин» не мог стать единственной причиной летального исхода. Он пояснил, что для летального отравления необходимо употребить 100-150 мл вещества, однако такая концентрация не могла быть набрана дезинсектором при обработке помещения.

«Цигалотрин (лежит в основе препарата) – пестицид из пиретроидов (синтетические вещества), которые пришли на смену дихлофосам. Насекомые к ним существенно чувствительнее, чем люди, и если он остался на обработанной поверхности – это микроскопическое количество», – сказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Наконец, в-третьих – а что с собственно «Магнитом»? Получается, по его вине (и это как бы доказал суд) пострадало 10 человек, двое умерло. Будут предъявлены иски «Магниту»? Насколько я понимаю, если б что-то такое случилось на прогнившем Западе – там бы торговую сеть, из-за которой погибло 10 простых нью-йоркцев или парижан, распатронили бы на миллионы, если не сотни миллионов долларов или евро. Тем более, что Магнит принадлежит банку ВТБ, и ему точно найдется чем платить.

Ну и? Очевидно, именно потому, что Магниту есть чем платить – ему, похоже, вообще ничего не предъявят.

Есть и в-четвертых. Как все-таки быть с тем, что никаких следов «Цигатрина» в организмах пострадавших так и не нашли? И вообще (читайте статьи) – эксперты, хоть у них и было аж два года, так и не нашли, отчего умерли жители Москвы? «Неизвестное вещество». Какое, вашу мать, вещество??

Есть у меня, если честно, страшное подозрение, что Реальной Причины отравления «неизвестным веществом» десятка москвичей на самом деле так и не нашли. А Котова просто кинули под трамвай – только для того, чтобы поставить галочку и отчитаться, мол, «раскрыли дело». Два года мурыжили «токсичное дело», ничего толком не нашли, приговорили первого попавшегося – и теперь отдыхают. Дело об «арбузах» не раскрыли, а попросту закрыли.

Можно было бы мне опять посетовать на отсутствие у москвичей эмпатии – мол, погиб ребенок, погибла бабка, женщина стала инвалидом, еще семеро пострадали – и всем на них наплевать.

Но, пожалуй, тут уже и не в эмпатии дело; речь об атрофии у жителей РФ даже базового, элементарного инстинкта самосохранения. «Нас убивают? Да пускай!»

Ну пускай так пускай.