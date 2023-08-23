 

86-летняя Светлана Немоляева раскрыла секрет красоты

23.08.2023, 22:10, Новости дня
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В прошлом году со Светланой Немоляевой произошло несчастье. Артистка получила
перелома коленной чашечки, из-за чего ей была противопоказана ходьба. Но от работы актриса не отказалась. Тогда знаменитость репетировала и играла спектакль сидя благодаря режиссеру, который придумал мизансцену, позволяющую не вставать.

Немоляева признательна врачам, которые смогли поставить ее на ноги. И правда, они заслуживают похвалы, ведь благодаря им мы вновь видим бодрую и прекрасно выглядящую Светлану Владимировну. Кстати, она недавно призналась, в чем секрет ее красоты. По словам знаменитость, дело в том, что она ни на кого не держит зла, не позволяет себе говорить о других людях плохо.

Немоляева действительно желает всем только добра. Обо всех художественных руководителях, коих было довольно много, актриса отзывается как о талантливых людях. Она со всеми хорошо общается.

Светлана Немоляева служит в
Московском академическом театре имени Маяковского уже 64 года – дольше всех из труппы. Артистка имеет три ордена “За заслуги перед Отечеством” – II, III и IV степени, а также орден Почета и медаль “За трудовую доблесть”.


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