Народ требует выгнать Чурикову с Первого канала. Что произошло?

Скоро в эфир выйдет шоу “Голос. Уже не дети”, в котором примут участие вокалисты из детских сезонов проекта. Ведущей вновь станет Яна Чурикова, которая заменила Дмитрия Нагиева в прошлом году. Но зрители выражают недовольство. Они хотят возвращения 56-летнего телеведущего. Чурикова их не устраивает.

Как пишут интернет-пользователи, Яна находится не на своем месте. Ей стоит покинуть студию “Голоса” и больше никогда не возвращаться. “Позорище”, “Дима, хватит уже! Пора возвращаться!”, – комментируют зрители анонс нового сезона вокального проекта. Как отмечает “Экспресс-газета”, в случившемся виноват сам Нагиев, который с прошлого года по своему желанию ушел в творческий отпуск.

Напомним, Яна Чурикова на телевидении почти 30 лет. Зрители хорошо помнят, как она вела такие шоу, как “Фабрика звезд”, “Золотой граммофон” и “Жестокие игры”. Удивительно, что много лет Чурикова устраивала народ как ведущая развлекательных передач, а сейчас подвергается критики. Может, Яны стало слишком много?

Ранее Яна Чурикова рассказала о происшествии на проекте “Фабрика звезд”. По словам телезвезды, она тогда чуть не погибла прямо во время съемки. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.