 

Изучение языков помогает справиться с Альцгеймером

23.08.2023, 21:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Изучение языка может оказать положительное влияние на наше здоровье и помочь защититься от различных неврологических заболеваний, включая болезнь Альцгеймера. Хотя причины и патогенез этого заболевания до конца не выяснены, существует ряд факторов, которые могут повлиять на его развитие, а именно: генетический предрасположенность, возраст, образ жизни и уровень образования.

Исследования показывают, что некоторые умственные характеристики, такие как когнитивные навыки, память и способность к абстрактному мышлению, могут влиять на риск развития болезни Альцгеймера. Изучение языка требует активации этих умственных процессов и стимулирует работу мозга, что способствует его активному функционированию.

Язык – это источник новой информации, который требует постоянного анализа, интерпретации и запоминания. Когда мы изучаем новый язык, наш мозг активизирует различные области для обработки и запоминания новых знаний. Это способствует тренировке мозга, улучшает память и способность к ассоциативному мышлению.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Расширение нового банка БРИКС

23.08 / Мнение: Дело Арбузных Отравителей. Токсичная Москва

23.08 / Упал самолет…

23.08 / Рупор кремлевской пропаганды: “Чандраян 3” прилунился

23.08 / Мнение: Кириенко – всё

23.08 / Витамин Д помогает бороться с раком

23.08 / Мнение: Где и на что отдыхает Черкалин?

23.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Город немытых ангелов

23.08 / Эксперт: все больше уникального контента выходит на российских видеохостингах

23.08 / Кардиологи дали рекомендации по поддержанию здоровья сердца

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика