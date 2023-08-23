 

Welt – эйфория от передачи Украине F-16 преждевременна

23.08.2023, 21:48, Новости дня
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Нормальное обучение пилота F-16 занимает до двух лет, и сомнительно, что процесс может быть ускорен, указывает бывший генерал бундесвера в эфире Die Welt. Он предупреждает, что за эйфорией от сообщений о поставках ещё должны последовать реальная подготовка обслуживающего персонала и перестройка аэродромов. Без этого Украина не сможет эффективно использовать американские самолёты, и, по его мнению, для этого потребуется ещё много времени.

ФАННИ ФЕЕ ВЕРТЕР, ведущая Die Welt: Давайте взглянем на истребители F16. В настоящее время Дания и Нидерланды обязались передать Украине 61 истребитель. Как вы думаете, сколько времени это займёт? Особенно если учесть тот факт, что как минимум только половина самолётов в Нидерландах в настоящее время находится в рабочем состоянии, поэтому их ещё предстоит отремонтировать.

РОЛАНД КАТЕР, бывший генерал-лейтенант бундесвера: То же самое, что и с (танками. — ИноТВ) Leopard. Хорошей новостью является уже то, что США разрешили поставку этих самолётов, потому что, как я уже несколько раз подчёркивал, эффективно функционирующие ВВС, с точки зрения Украины, — важнейшая необходимая предпосылка, чтобы снова придать этой войне некоторый импульс.

Но вы, конечно же, абсолютно правы, что за эйфорией должны последовать реальные действия. Они предполагают, в первую очередь, необходимость обучения пилотов. Это требует времени. У нас это занимает почти два года, включая год обучения в США. Сейчас говорят, что это осуществят в более короткий срок, но я тут настроен скептически, так как обучение требует времени.

Во-вторых, речь идёт не только о пилотах, но и о техническом и обслуживающем персонале. Я уже как-то называл цифры: самолёт в воздухе означает 100 человек на земле. Эта зависимость не линейна, а динамична — и в этом отношении, прежде всего, необходимо сказать, что потребуется огромное количество личного состава, который сейчас также должен начать проходить подготовку, чтобы хотя бы создать условия для веде́ния высокоинтенсивной воздушной войны с применением F-16.


Это будет требовать времени, к тому же, как вы и сказали, машины должны быть сначала отремонтированы, и всё это должно происходить параллельно. И существует ещё один момент, который я испытал на себе много лет назад в Гейдельберге: придётся подготовить инфраструктуру. Это означаем, что им (украинцам. — ИноТВ) необходимо соответствующим образом перестроить аэродромы, чтобы эти F-16 вообще могли там приземлиться. Потому что этому самолёту нужна непривычно значительно более длинная взлётно-посадочная полоса, чем другим.

Эти приготовления должны начаться, поэтому я полагаю вполне реалистичным то, что заявил сам президент Зеленский: в лучшем случае к началу года. Но я бы, как и прежде, говорил о Пасхе, когда самолёты будут готовы к использованию.


Дата выхода в эфир 21 августа 2023 года.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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