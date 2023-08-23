Упал самолет…

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23.08.2023, 21:45, Разное
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Росавиация: Евгений Пригожин значился на борту разбившегося в Тверской области частного самолета. При крушении погибли 10 человекВечером 23 августа информагентства сообщили о крушении частного бизнес-джета Embraer с бортовым номером RA-02795. Телеграм-канал «Осторожно, новости» Ксении Собчак утверждает (https://t.me/ostorozhno_novosti/18943), что джет принадлежит миллиардеру Евгению Пригожину, основателю ЧВК «Вагнер».При крушении, по данным МЧС, погибли 10 человек — эту информацию распространил ТАСС. Самолет упал в Бологовском районе Тверской области.
Данные авиа-сервисов свидетельствуют: перед крушением самолет не снижался — что, вероятно, говорит о мгновенной аварийной ситуации в воздухе.Вскоре Росавиация подтвердила информагентствам, что пассажир с именем Евгений Пригожин действительно значился в списках пассажиров упавшего самолета.

Источник: Новая газета


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