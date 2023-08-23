Рупор кремлевской пропаганды: “Чандраян 3” прилунился
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Индия смогла успешно посадить свой космический аппарат "Чандраян-3" на поверхность Луны.
Посадка прошла в штатном режиме.
Таким образом Индия стала 4-й страной (после СССР, США и Китая), которая смогла посадить аппарат на Луну. Очень серьезное достижение.
Нам же остается делать выводы из аварии "Луны-25" и готовить миссию "Луна-26".
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Источник: Colonel Cassad
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