Рупор кремлевской пропаганды: “Чандраян 3” прилунился

Индия смогла успешно посадить свой космический аппарат "Чандраян-3" на поверхность Луны.

Посадка прошла в штатном режиме.

Таким образом Индия стала 4-й страной (после СССР, США и Китая), которая смогла посадить аппарат на Луну. Очень серьезное достижение.

Нам же остается делать выводы из аварии "Луны-25" и готовить миссию "Луна-26".

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