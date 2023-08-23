Мнение: Кириенко – всё

Читайте Сапожника, друзья! Чутьё меня в очередной раз не подвело. Помните, пару недель назад я писал, что первый зам. главы администрации президента Сергей Кириенко как-то подозрительно куда-то запропал, не мелькает ни в новостях, ни по телевизору, и что это, на мой взгляд, неспроста – по всей видимости, Кирю готовятся сплавить? Ей-богу, никаких инсайдов не имел!

Однако вот, пожалте, уже и почти официально:

“Сергей Кириенко может получить должность заместителя председателя правительства РФ и полпреда Президента по новым территориям. Внутриполитический блок вероятно возглавит вице-премьер Дмитрий Чернышенко” – сообщает тг-канал Нарративы, близкий к Кремлю.

Из замглавы АП в зампреды правительства – это явное понижение. А уж “полпред президента по новым территориям” – это и вовсе, надо понимать, “расстрельная должность”, как такое раньше называли. Правда, ранее, в более вегетарианские времена позднего совка, “расстрельной” называли должности в аграрном секторе, в связи с перманентной бескормицей в том же совке. Тогда это называлось “бросить на сельское хозяйство”, в смысле “послать ко всем чертям”.

Нынешнее время более брутальное, поэтому “бросить на Новые Территории” – в этом есть что-то “расстрельное” в буквальном, прямом смысле. Звезда Киндерсюрприза в очередной раз закатывается. Интересно, почему? Ведь во “внутренней политике”, которую он собственно курирует, вроде бы тишь, гладь да полная благодать. Оппозиция вся разгромлена, народ в непрекращающемся экстазе день и ночь славит СВО, все “партии” дружно обнулились в патриотическом порыве, зеки во всех колониях исправно записываются в добровольцы… Что не так-то? Почему сразу под пули?

Можно, конечно, предположить, что Кириенку, как настоящего коммуниста, попросту бросают на “самый трудный участок” – строить типа узкоколейку между Мариуполем и Мелитополем, закрывать телом прорывы тамошних теплотрасс. Этакий Павка Корчагин эпохи кегебокко. Но нет, что-то не верится; ясно же, что Новые Территории – это черная дыра, пусти туда хоть батальон кириенок – все равно ничего не будет, сгинут без следа.

Выходит – опала. То есть верен мой первоначальный вывод – просто достал там всех этот очкарик, умничал много. Очкарикам в правящей ОПГ – не место.