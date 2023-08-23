В Москве курьер украл у клиента электровелосипеды на миллион рублей

В Северном Измайлово курьер должен был передать покупателю несколько электровелосипедов на сумму более миллиона рублей. Вместо этого мужчина сдал их в комиссионный магазин.

Покупатель, не получивший заказ в назначенное время, обратился в полицию. Следствие выяснило, что курьер выручил за электровелосипеды и запчасти к ним 250 тысяч рублей и к моменту задержания уже успел потратить деньги. Как сообщают “Вести Подмосковья”, возбуждено уголовное дело.