Сарик Андреасян раскритиковал девушек определенной профессии: кого осуждает режиссер

В Москве состоялась премьера фильма

Родиона Чепеля

“Жизнь по вызову. Док”, в котором рассказывается о работе

представительниц секс-индустрии. На показе побывал знаменитый режиссер Сарик Андреасян, который высказал свое мнение о девушках, торгующих своим телом.

По словам Андреасяна, он не одобряет деятельность женщин по вызову. Мол, для человека это должно быть ниже чувства собственного достоинства. “Это дорога в никуда”, – цитирует Сарика Пятый канал. Он считает, что профессию эксортницы нельзя никак оправдать. Даже самые большие проблемы нельзя решать таким путем, уверен режиссер.

Но если девушка все-таки стала продавать себя, то она в любой момент может отказаться от этой деятельности, сказал Андреасян. То есть можно хоть когда снова начать жить нормально. Те, кто сошел с порочного пути, есть, убежден именитый режиссер. Дескать, надежда умирает последней.

Сарик Андреасян является режиссером таких фильмов, как “Беременный” (2011), “С новым годом, мамы!” (2012), “Ограбление по-американски” (2015), “Мафия: Игра на выживание” (2016), “Жизнь по вызову” (2022), “На солнце, вдоль рядов кукурузы” (2023), и других.