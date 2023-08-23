 

Витамин Д помогает бороться с раком

23.08.2023, 20:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Витамин D является одним из наиболее важных питательных веществ для нашего организма. Он играет важную роль в поддержании здоровья костей и иммунной системы, а также участвует в регуляции многих физиологических процессов. Недавние исследования показывают, что витамин D может иметь положительный эффект на выживаемость у пациентов с раком, особенно у тех, у кого есть антитела к белку p53.

Белок p53 является одним из ключевых регуляторов пролиферации клеток и подавления ракового роста. Его дефекты или мутации могут привести к развитию раковых опухолей. У пациентов с антителами к p53 обычно наблюдается сниженная выживаемость и большая вероятность метастазов рака. Однако, последние исследования показывают, что прием витамина D может улучшить прогноз у них.

Одно из объяснений этому явлению заключается в том, что витамин D может способствовать активации p53 и его функции подавления ракового роста. Он может также усиливать иммунный ответ организма и снижать воспаление, что играет важную роль в борьбе с раком. Более того, витамин D может помочь укрепить кости пациентов, что особенно важно при раке, который может привести к остеопорозу и повышенному риску переломов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.08 / Рупор кремлевской пропаганды: “Чандраян 3” прилунился

23.08 / Мнение: Кириенко – всё

23.08 / Мнение: Где и на что отдыхает Черкалин?

23.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Город немытых ангелов

23.08 / Эксперт: все больше уникального контента выходит на российских видеохостингах

23.08 / Кардиологи дали рекомендации по поддержанию здоровья сердца

23.08 / Зафиксирован рост поставок российского газа в Евросоюз

23.08 / С 1 января 2024 года в России закроют все студенческие общежития

23.08 / Черепахи сохранили в панцирях следы радиации

23.08 / Черепахи сохранили в панцирях следы радиации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика