Мнение: Где и на что отдыхает Черкалин?

Пишут, что экс-подполковник ФСБ Кирилл Черкалин освободился по УДО, отсидев 4 года и 4 месяца, из назначенных 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.

Дословно: «… на свободу вышел миллиардер из ФСБ РФ, экс-начальник банковского отдела Управления К ФСБ РФ Кирилл Черкалин. Он вчера прибыл в Москву и отдыхает после отсидки.

Кирилл Черкалин был задержан в 2019 году, при обыске у него изъяли валюту, эквивалентную 12 млрд рублей. В 2020 году Московский гарнизонный военный суд приговорил его к семи годам лишения свободы. Недавно он подал ходатайство об УДО, которое было удовлетворено.

Во время следствия Черкалин заключил досудебное соглашение. В его рамках он дал показания на бывшего замначальника Управления К ФСБ РФ Дмитрия Фролова (и подтвердил эти показания в суде) и на экс-начальника Управления К ФСБ Виктора Воронина».



Отсюда

Мне интересно, где и на что отдыхает Черкалин? У него же все изъяли в доход государства? Вот список изьятого:

Или все-таки изъяли не все? И поскребя по сусекам, Черкалин наскреб и на угол в Москве и на что отдохнуть после колонии?

На снимке: Кирилл Черкалин во время судебного процесса, фотографии отсюда

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