 

Эксперт: все больше уникального контента выходит на российских видеохостингах

23.08.2023, 19:50, Разное
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Российская IT-компания Яндекс всегда была конкурентом Google на рынке, но сегодня она превратилась в огромную экосистему, предоставляющую почту, услуги доставки, такси, собственный маркетплейс и цифровой контент. Об этом пояснил Сергей Гребенников, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций.

Результаты исследования аналитической компании StatCounter свидетельствуют о снижении спроса на продукты и сервисы Google в России. Однако лидирующие позиции на рынке по-прежнему занимает браузер Google Chrome, удерживая долю в 52,3% по сравнению с 19,9% у Яндекс Браузера. Гребенников подчеркнул, что говорить о падении популярности продуктов Google как о тренде пока рано.

Вне зависимости от этих данных, поисковик Яндекс всегда был конкурентом Google на российском рынке. Многие россияне предпочитают использовать его по умолчанию, так как это удобно. Некоторые продукты Google не были популярны среди российских пользователей и даже покинули рынок, например, Google Ads. Директор РАЭК также отметил, что даже ранее Google Maps предоставляли меньше информации в РФ по сравнению с “Яндекс.Карты”.

Платформа YouTube остается активной для российских видеоблогеров и авторов, но заметно увеличивается уникальный контент на российских видеохостингах. Сергей Гребенников выразил мнение, что с появлением большего количества отечественных аналогов россияне начнут использовать их, чтобы опробовать новое и сравнить продукты.


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