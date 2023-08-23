 

Кардиологи дали рекомендации по поддержанию здоровья сердца

23.08.2023, 19:50, Разное
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Для поддержания здоровья сердца и снижения риска сердечных проблем важно контролировать уровень холестерина в организме. Врачи, включая кардиологов, советуют рассмотреть коррекцию диеты, чтобы достичь этой цели.

Один из способов контролировать холестерин – это употребление растительных стеролов и станолов. Эти вещества блокируют усвоение холестерина из кишечника, что со временем приводит к снижению его уровня в крови. Чтобы получить эффективную дозу (3 г/день), рекомендуется употреблять продукты с добавлением растительных стеролов и станолов, такие как некоторые напитки, жирные пасты или йогурты.

Еще одним полезным пищевым компонентом является бета-глюкан, содержащийся в овсе и ячмене. Это вещество связывается с холестерином и желчными кислотами в процессе пищеварения, способствуя снижению уровня холестерина в организме.

Орехи и соя также имеют положительное влияние на здоровье сердца. Они богаты белком, клетчаткой, минералами и растительными соединениями, способствуя поддержанию сердечной функции. Рекомендуется употреблять небольшое количество орехов или добавлять их в салаты и супы. Соевые продукты можно использовать вместо обычных источников белка.

Однако важно помнить, что диета – лишь часть решения. Отказ от нездоровых пищевых привычек также играет важную роль. Необходимо исключить или ограничить потребление продуктов, которые способствуют повышению уровня холестерина, таких как жирное мясо, масло, сливки и пирожные.

Помимо питания, физическая активность играет ключевую роль в поддержании здоровья сердца. Рекомендуется заниматься спортом не менее 150 минут в неделю, что помогает активировать механизм “обратного транспорта” для удаления излишков холестерина из организма. Кроме того, снижение веса улучшает обмен веществ и чувствительность к инсулину, что способствует снижению “плохого” холестерина.


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