Зафиксирован рост поставок российского газа в Евросоюз

По данным аналитического доклада Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), объем транспортировки трубопроводного газа из РФ в страны Евросоюза за июль 2023 года заметно увеличился, достигнув максимальной отметки с августа предыдущего года. Этот рост составил 16% и представил собой 13,5 миллиарда кубических метров. Важно отметить, что с начала текущего года российский газ составил 16% от общего объема газового импорта в Европе.

Интерес к российскому газу на европейском рынке стимулировался увеличением транспортных поставок из стран, таких как Норвегия, РФ и Алжир, за последний месяц. Особо выделяется рост газовых поставок из России, достигнув самого высокого уровня с августа 2022 года.

Важно отметить, что РФ довольно существенно сократила объемы экспорта газа в Европу после начала военных действий на Украине. Это привело к временной приостановке поставок через газопроводы “Ямал—Европа” и “Северный поток”, последний из которых впоследствии был подорван. В настоящее время основные газовые поставки в Европу осуществляются через пункт пропуска “Суджа” на украинско-российской границе и газопровод “Турецкий поток”.

Заметное падение стоимости газа на европейском рынке было зафиксировано в середине июля. Это произошло, в частности, из-за увеличения поставок из Норвегии, активного использования подземных хранилищ газа и умеренного спроса. Тем не менее, спрос на газ в сфере электроэнергетики начал расти в связи с наступлением жаркой погоды в южной Европе.