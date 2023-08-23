 

Авербух поведал о планах впервые вышедшего на лед после ампутации Костомарова

23.08.2023, 19:35, Новости дня
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То, что пережил Роман Костомаров, нельзя пожелать даже врагу. Страшная болезнь привела к ампутации ноги и кистей рук. Для фигуриста такой исход является весьма трагичным, но он отнесся к случившемуся философски и нашел в себе силы жить дальше.

Костомаров постоянно тренируется. И не только для того, чтобы прийти в форму. Спортсмен привыкает к протезам на ногах. Можно сказать, учится ходить заново. Оценить его успехи смогла публика. Роман вышел на лед в конце выступления его жены Оксаны Домниной на шоу Ильи Авербуха “Письма любви” в Сочи. Фигурист в кроссовках подошел к откатавшей номер жене и трогательно ее обнял.Публика взорвалась аплодисментами.

В недавней беседе с журналистами Авербух рассказал, что идея выхода Романа на лед является совместной. Мол, Костомаров выступил за скорое возвращение его жены к работе, после чего пришла мысль о его возможном появлении на шоу. Фигурист, по словам Ильи, не хотел быть в стороне.

Говоря о планах Костомарова, Авербух рассказал, что Роман продолжит выходить на лед пока в таком формате. Продюсер дал понять, что спортсмен пока не собирается надевать коньки. “Дальше будем смотреть”, – сказал Илья.


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