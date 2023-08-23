 

С 1 января 2024 года в России закроют все студенческие общежития

23.08.2023, 19:33, Разное
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Министр просвещения России Сергей Кравцов подписал указ «О порядке ликвидации общежитий и изъятии их из ведения учебных заведений». 

Согласно документу, с 1 января 2024 все иногородние студенты в качестве компенсации за аренду комнаты или квартиры будут получать выплаты из федерального бюджета.

«Общага – это пережиток советской системы, когда всех насильно сгоняли в одном место, когда все должны были быть на виду. Мы же сейчас внедряем модель, в рамках которой студент будет сам решать, где ему жить, а государство поможет ему материально», – рассказал Кравцов. 

Размер выплаты составит две тысячи рублей в месяц, для её получения студентам необходимо обратиться в администрацию учебного заведения либо подать заявление через портал «Госуслуги». 

Бывшие общежития будут переданы в оперативное управление Минпросвета, часть зданий планируется переоборудовать для создания учебных и научных центров, а остальные – реализовать на аукционах.  

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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