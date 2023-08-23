С 1 января 2024 года в России закроют все студенческие общежития

Министр просвещения России Сергей Кравцов подписал указ «О порядке ликвидации общежитий и изъятии их из ведения учебных заведений».

Согласно документу, с 1 января 2024 все иногородние студенты в качестве компенсации за аренду комнаты или квартиры будут получать выплаты из федерального бюджета.

«Общага – это пережиток советской системы, когда всех насильно сгоняли в одном место, когда все должны были быть на виду. Мы же сейчас внедряем модель, в рамках которой студент будет сам решать, где ему жить, а государство поможет ему материально», – рассказал Кравцов.

Размер выплаты составит две тысячи рублей в месяц, для её получения студентам необходимо обратиться в администрацию учебного заведения либо подать заявление через портал «Госуслуги».

Бывшие общежития будут переданы в оперативное управление Минпросвета, часть зданий планируется переоборудовать для создания учебных и научных центров, а остальные – реализовать на аукционах.

—