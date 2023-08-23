 

Черепахи сохранили в панцирях следы радиации

23.08.2023, 19:15, Разное
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Недавние исследования физиков привели к удивительному открытию: в панцирях черепах были обнаружены радиоактивные следы давних ядерных испытаний. Это забавное и одновременно тревожное открытие подтверждает, что наше влияние на окружающую среду имеет глобальный эффект, оставляя следы даже на черепахах.

Ядерные испытания – одно из самых разрушительных и опасных изобретений человека в истории. Они привели к высвобождению огромных количеств радиоактивных материалов в окружающую среду, которые продолжают оставаться там даже после десятилетий. Они распространяются по всему миру через воздух, воду и пищу, попадая в различные экосистемы и влияя на здоровье животных и людей.

Где бы ни находились черепахи, они получают свою пищу из окружающей среды. Исследователи обнаружили, что радиоактивные вещества, особенно стронций-90 и цезий-137, сосредоточены в кости черепах и в их панцире. Черепахи, питаясь растениями и другими организмами, напрямую или косвенно получают эти радиоактивные частицы, которые затем накапливаются в их тканях.


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