Черепахи сохранили в панцирях следы радиации

Недавние исследования физиков привели к удивительному открытию: в панцирях черепах были обнаружены радиоактивные следы давних ядерных испытаний. Это забавное и одновременно тревожное открытие подтверждает, что наше влияние на окружающую среду имеет глобальный эффект, оставляя следы даже на черепахах.

Ядерные испытания – одно из самых разрушительных и опасных изобретений человека в истории. Они привели к высвобождению огромных количеств радиоактивных материалов в окружающую среду, которые продолжают оставаться там даже после десятилетий. Они распространяются по всему миру через воздух, воду и пищу, попадая в различные экосистемы и влияя на здоровье животных и людей.

Где бы ни находились черепахи, они получают свою пищу из окружающей среды. Исследователи обнаружили, что радиоактивные вещества, особенно стронций-90 и цезий-137, сосредоточены в кости черепах и в их панцире. Черепахи, питаясь растениями и другими организмами, напрямую или косвенно получают эти радиоактивные частицы, которые затем накапливаются в их тканях.