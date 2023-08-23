Мнение: Высокие зарплаты при капитализме

Капитализм неизбежно делает зарплаты высокими, это одна из особенностей рыночной экономики. Предприимчивые люди при капитализме создают новые предприятия или расширяют старые. По мере роста бизнеса ему требуется всё больше сотрудников. Больше рабочих мест — больше конкуренция за персонал. Больше конкуренция за персонал — выше зарплаты. И, кстати, выше технологический уровень, так как закупать новые станки, проводить автоматизацию и так далее имеет смысл только в условиях, когда зарплаты высоки, и нового сотрудника найти непросто.

АвтоВАЗ жалуется — склад затаривается, водителей на автовозы не найти. Водителей категории Е набирают на зарплаты 180-300 тысяч рублей. Цитирую (ссылка):

О нехватке кадров в отрасли автоперевозок ранее рассказал президент Национальной ассоциации перевозчиков Андрей Белов. По его словам, сложности есть как с покупкой новых тягачей и запасных частей к ним, так и с водителями: «есть компании, где 10–15% транспортных средств простаивают по причине отсутствия водительского состава».

На фоне этого АО «Автовазтранс», специализирующееся на доставке товарных машин АвтоВАЗа, уже готово платить водителю категории Е от 180 до 300 тыс. рублей в месяц, хотя ещё в сентябре прошлого года компания искала на эту же вакансию работников, предлагая от 100 тыс. рублей.

Читатели подтверждают. Вот что пишет мне владелец транспортного предприятия (реальная персона, я проверил):

…прочитал ваш пост «Может ли непрограммист зарабатывать 100+ тысяч рублей?». Ещё как может!

Я владею средним по российским меркам грузовым предприятием, у меня работают 90-100 человек. Зарплата водителя «большегруза» — 8000 рублей в день или больше, если водители хотят. Рабочий день не нормирован, но обязательны любые 6 часов сна в ночное время, с 22:00 до 7:00. Более трети водителей зарабатывают за месяц 200-230 тысяч рублей. Средняя по предприятию много больше 100 тысяч. Трудоустроены официально, по трудовой, предоставляется ежегодный отпуск. При этом есть свободные вакансии, и не хватает с десяток водителей.

У меня есть товарищ, владелец дорожной техники, занимается дорожным строительством и ремонтом. Жалуется, что машиниста бульдозера на зарплату в 100 тысяч рублей (пятидневка, восьмичасовой рабочий день) найти очень трудно, почти невозможно. Старые кадры уходят, а молодежь не идёт.

P.S. С ростом зарплаты у водителей неожиданно вылезла новая напасть. Водителям стало хватать денег, и люди перестали брать подработки. Бывает, что кто-то внезапно заболел, тёща приехала, ещё что-то случилось. Тогда мы предлагаем другим водителям подменить отсутствующего, но те отказываются. И это нормально: для счастья нужно гораздо меньше, чем другим людям кажется…

А вот ещё немного комментариев к тому же посту (ЖЖ, Дзен):

Денис Царегородцев. Был нужен маляр-любитель, покрасить забор вокруг участка в СНТ. Участок 60 на 40 метров, профнастил высотой 2,2 метра. Предлагали 75 тысяч рублей. Хоть 10 дней красьте, только сделайте.

Это было в пригороде Владивостока, транспортная доступность в норме. Две недели искали хоть кого-нибудь на эту работу.

Одному там работы на 10 дней в расслабленном режиме, ещё можно и мясо жарить в перерывах. Получалось 7500 в день.

kspshnik. Работающий вахтовым методом севернее 68 параллели сварщик 6 разряда с допуском к варке магистральных газопроводов под давлением может и больше 400 тысяч за месяц вахты получить, и полмиллиона.

kirill_sterin. Петербург, север города. Ищем линейного мастера по обслуживанию ТВ, интернета, радио, и т.д. Зарплата от 70 тысяч. Пятидневка, с 11 до 20. Обучение — две недели бесплатно, потом платим от 60 тысяч. Обычно выход на полную зарплату у стажёра занимает два-четыре месяца. На большую зарплату — от полугода.

Своя машина обязательно, но можно обговорить срок. Бензин оплачивается. Прямо сейчас три вакансии, людей нет. С осени в планах поднятие зарплаты, будем к 100 тысячам двигать.

Евгений Сидоров. Я на условиях «60 сразу, 100 через несколько месяцев, и никакая квалификация изначально не нужна» не могу найти работника уже третий год.

Работа, за станком и около него, руками, тяжёлая. Но тяжёлая не в смысле грузы таскать. У женщин, кстати, получается лучше. Именно двух женщин мне повезло найти в самом начале — они хорошо работают, но уже давно нужна вторая смена, а её нет. Никакая квалификация изначально не требуется — просто потому, что нет таких людей, которые умеют то, что надо (то есть почти нет, закладываться на это нет смысла). Мои тётки навострились до приемлемого уровня за 3-4 месяца, и когда начали (очень условно говоря) выполнять норму, то и получают теперь типа больше сотни (раньше было меньше, теперь повысили в связи с общей обстановкой). Поскольку смена одна, то имеем пятидневку — если вдруг найдётся вторая, то перейдём на два через два или ещё как-то договоримся.

Правда, есть одна объективная трудность — достаточно неудобное место, до любого транспорта не близко, так что работнику нужна или машина, или готовность ходить пешком. Но до этого при разговоре обычно даже и не доходит.

Речь о Петербурге. Вот у нас на одном станке производится, скажем, 80 тысяч изделий в смену (это не абстракция, а реальная цифра), сотня тысяч считается очень хорошо. Пытаясь понять, как повысить производительность, мы долго беседовали с операторами, даже на камеру их снимали и просматривали — таки нет, выходило, что не получается. Нужна время от времени переналадка, нужны плановые остановки (а бывают ещё и внеплановые), нужно то, сё, пятое и восемнадцатое. Ну и перекуры людям нужны — они ж не машины, ага. Мы тоже не звери какие, не эксплутатары из учебника истории — мы с пониманием. Так что — эх, никак.

Поизучали мы это всё, и решили на этом самом наиболее изученном станке ввести сдельщину. И сразу (действительно сразу — в первые пару недель) внезапно оказалось, что плановых остановок стало меньше в разы (в два-три раза); что переналадка делается заметно быстрее; что внеплановые остановки хотя никуда и не делись, но тоже как-то шустренько идут; что другое, пятое и восемнадцатое вообще куда-то рассосалось незаметненько… и что теперь 140 тысяч за смену делают примерно все (если без поломок), а отдельные граждане, особо нуждающиеся в деньгах — вколачивают и 200. А самое главное, без чего нельзя жить — перекуры! — да, что там с ними? А с ними всё хорошо — прикинь, никуда не делись. Их стало, может, и поменьше (хотя и не разы), но вполне себе ходят рабочие, курят (или на ветерке стоят, кто некурящий) — и ничего, не влияет на работу-то. Организовались среди себя.

Ну и теперь у нас сдельщина на всех станках, которые к этому пригодны (к сожалению, пригодны не все). Результаты примерно сопоставимые.