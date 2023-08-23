Эндокринолог Юрочкин рассказал про причины возникновения диабета 2 типа

Влияние различных факторов на вероятность развития диабета 2 типа описал врач-эндокринолог Александр Юрочкин. Данный тип заболевания характеризуется неправильной реакцией клеток на инсулин, в результате чего уровень сахара в крови повышается. За последние два десятилетия число взрослых, страдающих этим недугом, увеличилось более чем вдвое.

Доктор Юрочкин подчеркнул, что диабет 2 типа не имеет единой причины возникновения, а риск его появления связан с множеством факторов. Среди них – процесс старения. Согласно исследованиям, дефицит секреции инсулина и возрастная резистентность к нему увеличивают вероятность заболевания.

Особую уязвимость перед этим типом диабета, по словам доктора, имеют люди с сидячим образом жизни и малой физической активностью. Эти факторы способствуют избыточному потреблению калорий и набору лишнего веса, что, в свою очередь, способствует развитию диабета 2 типа. Движение, как отметил медик, способствует активному сжиганию калорий.

Помимо этого, риск заболевания диабетом 2 типа возрастает у тех, кто страдает хронической недостаточностью сна или работает ночью. Это сбивает циркадные ритмы, что может привести к нарушению баланса гормонов, включая кортизол.

Доктор также отметил, что склонность к диабету 2 типа увеличивается при наличии типичной фигуры “яблока”, когда жир скапливается вокруг талии, а также у людей с высоким уровнем невротизма и беспокойства, особенно среди мужчин.