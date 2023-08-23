Мнение: Темная история с Мистралями

или Почему у России нет флота

ЖЖ напомнил старый пост, написанный 23 августа, но 2015 года, то есть 8 лет назад. Я так и не знаю – вернула ли Франция России хоть что-то (я уж молчу про неустойку).

“Все-таки с этими “Мистралями” вышла какая-то совсем непристойная штука, я обалдеваю. По сути, Франция Россию “кинула” в самом что ни на есть прямом смысле слова, насколько я понимаю вообще сленг. Можно еще сказать “обделала как лоха”, “наскипидарила”, “через …. прокинула” и т.п., каждый может сказать в меру своей испорченности.

И главное – факты просты, как грабли. Взяли деньги (чуть ли не 2 млрд. евро), пообещали корабли – все сроки сорвали. В итоге – ни кораблей, ни денег. Причем и отдавать, судя по всему, не собираются. Это вообще КАК?

Совершенно отдельное замечательное зрелище – наблюдать, как извивается наша пропаганда в попытках объяснить пиплу сей позор: оказывается, “в сделке с Мистралями Франция серьезно подорвала свою репутацию”. Да-да, именно такое я читал не раз и не два в разных более-менее официозных изданиях – это, очевидно, такой мейнстрим, утвержденный Кремлем.

Франция, значит, подорвала свою репутацию – многозначительно вещают кремлевские эксперты. Теперь ей, бедняжке, никто-никто не будет заказывать военные корабли – ты подумай. ОНА ЖЕ ДЕНЬГИ БЕРЕТ И НЕ ВОЗВРАЩАЕТ!!

Прослезиться можно от умиления. Даже не сразу додумаешься задать другой вопрос: ну хорошо, мол, с репутацией Франции мы разобрались – а что стало по итогам сделки века с репутацией России?? РФ – она как, не подорвала репутацию, нет?

Почему-то на эту любопытную тему никто не рассуждает. Хотя интересно было бы послушать – что происходит с репутацией (раз мы уж об этом) страны, у которой взяли вперед под 2 млрд. евро, работу не сделали, деньги не вернули – и все это ОТКРЫТО, можно сказать, практически НАПОКАЗ.

И это ведь, кстати, не первый пример. Есть еще 3 млрд. долларов, которые РФ формально дала в долг Украине – и которые Украина тоже не возвращает. “Забила болт”. Нет ли тут связи? Типа – если Франции можно, то почему Украине нельзя?

Нам тут все говорят, что Россия, дескать, живет не по дурацкому “международному праву”, а по понятиям. Пацанским. Ну “по понятиям” веселому живчику Олланду давно должны были утюгом гениталии прижигать – разве нет?

Однако ничего не происходит. Я даже боюсь подумать, какова должна быть репутация России “по понятиям” в этом случае (2015)

Кстати, теперь-то уж более чем понятно, зачем Путину были нужны Мистрали в количестве аж двух штук – Большие Десантные Корабли. Для десанта на Одессу, конечно! Но парня обломили, и даже денег не вернули. Он, впрочем, не растерялся и все равно полез – так, на авось.