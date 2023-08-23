 

Тренировка рук снижает вероятность появления инсульта

23.08.2023, 17:55, Разное
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Инсульт – одно из самых серьезных заболеваний, связанных с нарушением работы головного мозга. Каждый год миллионы людей по всему миру сталкиваются с его последствиями, оставляющими глубокий след в их жизни. Однако, согласно последним исследованиям, хорошая физическая подготовка может снизить риск инсульта на целых 12%.

Физическая активность имеет множество положительных эффектов на наше тело и здоровье. Она помогает улучшить работу сердечно-сосудистой системы, поддерживает нормальный уровень артериального давления и улучшает метаболизм. Но кроме того, физическая активность также является эффективным способом снижения риска инсульта.

Медицинские исследования подтверждают, что регулярные занятия способствуют укреплению сосудов и улучшению кровообращения. Это особенно важно, поскольку инсульт часто возникает из-за сужения или закупорки сосудов, что приводит к нарушению кровоснабжения головного мозга.


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