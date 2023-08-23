Мнение: Падение рождаемости в Турции, корни пропаганды бездетности и снижение смертности в России

1. В Турции ожидаемые перемены к худшему. Все последние десятилетия там быстро росло население и доросло аж до 85 миллионов. Но теперь, даже несмотря на крен властей к традиционализму, там резко снизилась рождаемость. Блогер genby пишет (ссылка):



…фертильность в Турции в 2022 году упала до 1,62 младенцев на женщину. В 2017 этот показатель был 2,1. В среднем падение идет по 0,09 в год. А если вычесть курдов, турецкая женщина в 2022 году рожает 1,38 младенцев.

В России, для сравнения, уровень фертильности на одну женщину (суммарный коэффициент рождаемости, СКР) в 2022 году составлял 1,41 — тоже очень мало. Мне любопытно — хоть одна страна в мире начнёт предпринимать реальные меры для решения этой проблемы? Стран много, хоть где-нибудь да должны в итоге начать шевелиться…

Кстати, обратите внимание на карту Турции. Составители отметили регионы с высокой рождаемость красным, как будто высокая рождаемость — это какая-то болезнь. Не удивлюсь, если при дальнейшем расследовании окажется, что составители карты очень любят США.

2. Виктор Мараховский пишет (ссылка):



Минутка корней.

Почтенный американский Фонд Карнеги, ув. друзья, с 1920-х по 1939 год финансировал «Центр евгенических наблюдений», поддерживавший расовую политику Гитлера.

Фонд Карнеги также финансировал евгеническую лабораторию в Колд-Спринг Харборе, чей руководитель сорвал аплодисмент у немцев в Мюнхене, заявив: «Запрещение размножения для некоторых представителей выродившихся племён должно сопровождаться особой поддержкой браков, имеющих наследственную ценность».

Другой почтенный американский Фонд — Рокфеллера — финансировал евгенические исследования одного немецкого доктора, чья фамилия (Менгеле) вскоре прогремела по миру.

И так далее. После войны многие товарищи Менгеле, кстати, переделались из расологов в генетиков и вошли в Американское научное общество в качестве его почтенных членов — при поддержке почтеннейших американских фондов и институтов.

Как утверждают злые люди, «это Америка научила Германию евгенике и стерилизации».

…А теперь давайте вместе поудивляемся ураганной пропаганде в передовом мире бездетности, одиночества и прочего планирования семьи, финансируемой всё теми же почтенными фондами.

Они просто не отказываются от своих корней и продолжают работу, начатую век назад.

И да, они просто считают объекты своей пропаганды выродившимися племенами, недостойными жить на планете.

3. В России падение рождаемости также продолжается, но заметно меньшими темпами, чем ранее. Однако смертность падает ещё быстрее (ссылка):

Показатели смертности в России снизились на 12,9 процента в 2023 году, об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам, ее слова приводит РИА Новости.

«За первое полугодие 2023 года мы существенно снизили показатели по смертности на 12,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и тоже вышли уже на доковидные показатели», — уточнила политик.

Голикова отметила, что показатели рождаемости скромные, но в некоторые месяцы наблюдалось улучшение по сравнению с 2022 году. В целом наблюдается снижение рождаемости на 2,3 процента по сравнению с первым полугодием прошлого года.

Если такие же показатели сохранятся по итогам всего года, то отрицательный естественный прирост (то есть сокращение) населения России в 2023 году составит порядка 400 тысяч человек. Плохо, но не так плохо, как было в 2021 году, когда разница между рождаемостью и смертностью составила более миллиона (1043 тысячи человек).

Кстати, это не значит, что мы стали жить в 2,5 раза лучше. Демография не работает так просто, как кажется тем, кто смотрит только на общее население страны.