С 2024 года будет прекращена публикация принятых федеральных законов из-за нехватки памяти на серверах

С 1 января 2024 года будет прекращена публикация принятых федеральных законов на официальном Интернет-портале правовой информации и на сайте президента Российской Федерации.

Оказалось, Государственная дума проявила в этом году настолько высокую законотворческую активность, что это привело к заполнению почти всего свободного места на серверах. В связи с введёнными против России санкциями, приобрести новое сервисное оборудование не представляется возможным.

Поскольку в бумажно-целлюлозном производстве тоже наблюдается кризис, приведший к дефициту бумаги, рассматривается возможность прекращения публикации законов в печатных изданиях. Эти меры не нарушат требований Конституции к официальному опубликованию законов – граждане смогут сами узнать содержание новых законов непосредственно в судебном разбирательстве.

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