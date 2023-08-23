Скандалы: В Петербурге сохраняется острый дефицит мест в школах несмотря на заявления Смольного

В СМИ опровергли утверждения вице-губернатора Петербурга Ирины Потехиной о динамичных темпах решения проблем с нехваткой мест в школах города

По ее словам, уже к 1 сентября откроется рекордное количество новых учебных заведений – 22. С задачей обеспечения учеников местами в классах в Смольном якобы успешно справляются. Однако на деле, судя по всему, родители вынуждены выстраивать огромные очереди в конфликтные комиссии и со скандалом добиваться расширения классов, что так же не является хорошим вариантом. Ведь большая концентрация школьников в классе может негативно повлиять на учебный процесс.

Также Потехина анонсировала ввод в эксплуатацию еще более 20 школ в следующем году. Эта мера должна решить вопрос с дефицитом учебных мест в спальных районах. Журналисты отмечают, что такой «взрывной» рост школ обусловлен тем, что сегодня застройщик не может получить разрешение на строительство очередного ЖК без обеспечения его за свой счет социальной инфраструктурой, включая школы. Однако покупка квартиры в новостройке не гарантирует место в классе.

К тому же на ситуацию негативно воздействует стремительно развивающаяся застройка Петербурга так называемыми апартаментами. «Временная жилплощадь» по документам на самом деле используется как постоянная. Однако согласно действующим нормам, такие здания не должны быть обеспечены социнфраструктурой. А значит их заселение увеличивает нагрузку на уже имеющиеся учебные заведения.

Елена Смирнова