 

Блогер Мэддисон удивился попаданию в список скуфов вместе с ДиКаприо и Хованским

23.08.2023, 17:15, Разное
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Популярный российский стример Илья “Maddyson” Давыдов выразил свое удивление в своем Telegram-канале из-за включения его в список скуфов, где он оказался в компании таких известных личностей, как Леонардо ДиКаприо, Борис Ельцин и Илон Маск.

Ранее на сайте “Ленты.Ru” появилась статья, поясняющая смысл термина “скуф”. В интернете его используется для обозначения мужчин, которые пренебрегают своим внешним видом, не заботятся о своей физической форме и стиле.

В статье было отмечено, что российские пользователи сети приписали к статусу скуфов таких известных личностей, как актер Леонардо ДиКаприо, который, по их мнению, с возрастом стал менее заботиться о своей внешности, бизнес-магнат Илон Маск и британский принц Уильям. Среди выдающихся российских фигур в этом списке оказались Борис Ельцин, журналист Олег Кашин (признан в РФ иностранным агентом), блогер Юрий Хованский и, конечно же, Илья “Мэддисон” Давыдов.

Интересно, что в этот список также вошли вымышленные персонажи, включая Карлсона из советского мультфильма и медведя Копатыча из “Смешариков”.

“Невероятно, я теперь официально признан скуфом, ведь об этом даже написали в прессе. Невероятно… И с такой компанией: ДиКаприо, Хованский и Копатыч. Просто удивительно”, – написал Мэддисон.


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