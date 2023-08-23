Россия стремится к $150 млрд экспорта к 2030 году, и акцент делается на новые рынки

Министерство промышленности и торговли РФ планирует восстановить и увеличить объемы экспортных поставок в ближайшие годы. Денис Мантуров, глава министерства, заявил, что к 2030 году РФ может достичь объема экспорта на уровне почти $150 млрд.

Параллельно с текущими ограничениями и спадом Минпромторг ставит перед собой цель последовательно увеличивать объемы отгрузок иностранным партнерам в ближайшие годы. Господин Мантуров подчеркнул на заседании правительства, что к 2030 году планируется максимально приблизиться к отметке в $150 млрд в сфере индустриального экспорта.

Основной стратегией для увеличения экспорта является переориентация товарных потоков в направлении Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Дополнительно Минпромторг будет активно поддерживать открытие индустриальных зон за рубежом для российских компаний.

Мантуров подчеркнул, что президент поддержал продление программ стимулирования экспорта после 2024 года, что способствует проектам технологического суверенитета, ориентированным на внутренний и внешний рынки.