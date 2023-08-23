 

Россия стремится к $150 млрд экспорта к 2030 году, и акцент делается на новые рынки

23.08.2023, 17:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Министерство промышленности и торговли РФ планирует восстановить и увеличить объемы экспортных поставок в ближайшие годы. Денис Мантуров, глава министерства, заявил, что к 2030 году РФ может достичь объема экспорта на уровне почти $150 млрд.

Параллельно с текущими ограничениями и спадом Минпромторг ставит перед собой цель последовательно увеличивать объемы отгрузок иностранным партнерам в ближайшие годы. Господин Мантуров подчеркнул на заседании правительства, что к 2030 году планируется максимально приблизиться к отметке в $150 млрд в сфере индустриального экспорта.

Основной стратегией для увеличения экспорта является переориентация товарных потоков в направлении Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Дополнительно Минпромторг будет активно поддерживать открытие индустриальных зон за рубежом для российских компаний.

Мантуров подчеркнул, что президент поддержал продление программ стимулирования экспорта после 2024 года, что способствует проектам технологического суверенитета, ориентированным на внутренний и внешний рынки.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.08 / Тренировка рук снижает вероятность появления инсульта

23.08 / Мнение: Падение рождаемости в Турции, корни пропаганды бездетности и снижение смертности в России

23.08 / С 2024 года будет прекращена публикация принятых федеральных законов из-за нехватки памяти на серверах

23.08 / Скандалы: В Петербурге сохраняется острый дефицит мест в школах несмотря на заявления Смольного

23.08 / Блогер Мэддисон удивился попаданию в список скуфов вместе с ДиКаприо и Хованским

23.08 / Экс-подруга Тимати Шишкова поделилась шокирующими подробностями борьбы с зависимостью

23.08 / “Маленькая копия” – 10-летний сын Фриске потряс россиян

23.08 / Синий цвет очков не дает никакой защиты глазам

23.08 / «Потаенно жив»

23.08 / Мнение: Россия богатеет – США беднеют, расходы россиян на еду и доля граждан с зарплатами выше среднего

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика