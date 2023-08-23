Синий цвет очков не дает никакой защиты глазам

Многие люди выбирают синие фильтры для своих очков в надежде защитить глаза от нагрузки, связанной с длительным использованием устройств, таких как компьютеры, смартфоны и планшеты. Синий цвет от этих устройств считается особым вредным для глаз, поскольку высокая энергия света может проникать в сетчатку и вызывать негативные последствия, такие как усталость глаз, сухость, раздражение и затруднение сна.

Однако, несмотря на идею, что синие фильтры могут снизить нагрузку на глаза и предотвратить негативные эффекты этого света, исследования показывают, что такие очки неэффективны в достижении желаемого результата. Синий фильтр может снизить интенсивность синего света, но это не означает, что глаза будут защищены от нагрузки.

Помимо этого, некоторые эксперты утверждают, что длительное использование синих фильтров может иметь обратный эффект и приводить к ухудшению зрения. При использовании очков синий цвет света может блокироваться, а это приводит к изменению цветового восприятия и уменьшению контрастности изображений. В результате утомление глаз и ухудшение способности различать мелкие детали, что в конечном итоге может привести к более серьезным проблемам со зрением.