«Потаенно жив»

Сталин и церковь. Размышления священнослужителя.

— Сакрализация Сталина, советского строя и государства есть результат мутации от православного христианства к «гражданской религии». <…>Следует понимать, что нынешнюю власть исторический Сталин интересует не больше, чем самого Сталина интересовал исторический Иван Грозный. Нужен лишь киногерой, интернет-мем, глядя на который всем было бы ясно, чьим светом отсвечивает новый «катехон», пока несут цветы к могиле старого.

Когда возникла идеология, ставящая перед собой, казалось бы, невозможную цель — сакрализовать и воцерковить безбожный и антицерковный период отечественной истории?

Размышления священнослужителя Андрея Кордочкина. Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

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