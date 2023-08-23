Мнение: Россия богатеет – США беднеют, расходы россиян на еду и доля граждан с зарплатами выше среднего

1. Спасибо живительным санкциям. Наши враги жалуются, что по итогам 2022 года Россия стала богаче и сильнее, тогда как коллективный Запад (США и Европа) понёс значительные убытки и обеднел. Это не вполне верно, конечно — мы получим весомые преимущества от нынешних вынужденных реформ и вложений не сразу, а лет через 5-10. Вместе с тем, с какой стороны ни смотри, следует признать, что русская экономика вопреки расчётам американцев стоит непоколебимой скалой (ссылка):



Россия за год стала богаче, «США и Европа потеряли триллионы долларов».

Россияне стали богаче в прошлом году, несмотря на военные действия на Украине, а США и Европа потеряли триллионы долларов.

Общее богатство России увеличилось на $600 млрд, говорится в ежегодном отчете швейцарского банка UBS Global Wealth Report, опубликованном во вторник.

Число российских миллионеров также выросло примерно на 56 000 до 408 000 в 2022 году, а количество людей со сверхвысоким уровнем дохода — людей с состоянием более $50 млн — подскочило почти на 4500 человек.

Но в прошлом году США потеряли больше богатства, чем любая другая страна, потеряв $5,9 трлн, в то время как Северная Америка и Европа вместе стали беднее на $10,9 трлн, сообщает UBS.

Рост благосостояния России произошел, несмотря на украинскую кампанию, что привело к введению Западом санкций против Кремля , что привело к сокращению ее экономики и вызвало резкое падение котируемых в Москве акций, пишет Business Insider.

UBS признает, что «тенденции благосостояния в России трудно определить в настоящее время», но выделил ее как одну из немногих стран, которые стали богаче в 2022 году.

Одним из факторов роста благосостояния аналитики выделили рост цен на нефть – «экспорт сырья является ключевым экономическим двигателем для России».

Напомню, что швейцарские аналитики из банка Кредит Суисс выдавали про уровень богатства России совсем уж неаккуратные данные, практически взятые с потолка (ссылка). Сейчас тот банк благополучно разорился и был благополучно поглощён… вот тем самым UBS, который хвалит сейчас нашу экономику. Не удивлюсь, если доклад готовили те же самые «эксперты», которые писали в 2016, что всё имущество среднего россиянина, включая квартиру и автомобиль, стоит менее 1000 долларов.

Вместе с тем на Западе всех этих нюансов не знают, поэтому западные политики относятся к построениям швейцарцев со всей серьёзностью (ссылка):

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин признала провал антироссийских санкций после выхода доклада швейцарского банка UBS о росте благосостояния РФ, одновременно призвав прекратить финансирование Украины из-за снижения богатства самих Штатов.

“Санкции США провалились. Больше никаких денег Украине”, — написала конгрессвуман в социальной сети Х (бывшая Twitter).

Грин отметила также, что США отправили Украине 113 миллиардов долларов и продолжают посылать по 1 миллиарду долларов каждый месяц.

“Россия все богатеет, а Америка беднеет на триллионы”, — добавила она.

Показатель ВВП России в 2022 году хоть и ненамного, но всё же официально упал, тогда как в США и ЕС немного вырос либо пребывал в стагнации. На фоне этих околонулевых колебаний ВВП покупательная способность жителей западных стран резко снизилась. Электричество и еда на Западе стали значительно дороже, равно как и многие другие товары. В России подобного взлёта цен не было, поэтому оценки нашего ВВП по ППС (паритету покупательной способности) заметно выросли относительно стран Запада. Напомню, что Россию по ВВП (ППС) недавно признали пятой экономикой мира – мы теперь официально больше Германии и начинаем уже догонять Японию (ссылка).

2. Вечно недовольные пишут в комментариях, что несмотря на кризис и деградацию, уровень жизни в западных странах всё ещё выше, чем в России. Часто в связи с этим указывают на разницу в доле расходов на продукты питания. По западным данным, россияне тратят на еду дома в 5 раз большую долю от общих затрат на потребление, чем американцы (ссылка):



Аналитики подсчитали, какая доля потребительских расходов в разных регионах мира приходится на продукты питания и безалкогольные напитки, потребляемые дома. В пяти странах на такие затраты приходится менее десятой части всех расходов. Среди лидеров рейтинга США (6,7 процента), Сингапур (8,4 процента), Великобритания (8,7 процента), Ирландия (9,2 процента) и Швейцария (9,9 процента).

Россия находится на 69-м месте в списке — расходы на еду дома составляют почти треть (29 процентов) от всех затрат граждан. Ниже в рейтинге расположились Белоруссия, Индия (по 32,1 процента), Египет (37,6 процента), Узбекистан (46,5 процента) и Казахстан(49,4 процента). Самый высокий показатель доли затрат на питание в Нигерии (59 процентов), Мьянме (56,6 процента) и Кении (56,1 процента).

В денежном выражении самые большие расходы на продукты среди европейских стран зафиксированы в Швейцарии (359 долларов в месяц), Норвегии (341 доллар в месяц) и Дании (311 долларов в месяц). Эксперты объясняют это общим высоким уровнем цен на товары в этих государствах.

В России, по подсчетам специалистов, расходы на еду составляют 146 долларов в месяц. В Грузии эта сумма равна 116 долларам, в Азербайджане — 102 долларам, а в Белоруссии — 98 долларам. Самые низкие траты на продукты при этом у граждан Туркменистана и Узбекистана — 26 и 40 долларов соответственно.

Возможно, следует учесть разницу в культуре. Старшие поколения россиян попросту не имеют привычки кушать вне дома, так как в СССР общепит был развит довольно слабо. Рестораны, бары и кафе у нас оккупированы в основном молодёжью, в официанты также набирают почти исключительно молодых людей. В США и Западной Европе такого возрастного перекоса нет.

Кроме того, россияне по сравнению с обитателями западных стран – большие любители пожить на выходных на даче или попоглощать еду на природе, вместо того чтобы нести свои денежки в общепит.

3. Стоит только написать про официальную среднюю зарплату в стране, как многие читатели начинают возмущаться: откуда, мол, такие огромные цифры? Да подавляющее большинство у нас получает гроши, а высокая средняя получается оттого, что к этим жалким грошам прибавили зарплату Абрамовича и разделили на всех!

В действительности, однако, таких Абрамовичей, с зарплатами выше среднего, у нас довольно много, почти треть страны. А в некоторых регионах – почти две трети (ссылка):

Доля россиян, получающих зарплату выше средней по стране (59 тысяч рублей), составляет 31,7 процента, следует из результатов исследования РИА Новости. Эксперты агентства оценивали данные с июня 2022 года по май 2023-го.

Как выяснилось, в шести регионах свыше половины работников заработали больше, чем в среднем по России. Явным лидером по доле таких сотрудников оказался Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), где 75 процентов работников имеют заработок выше среднего. Следом за ним в рейтинге расположились Ненецкий (61 процент) и Ханты-Мансийский (60,8 процента) автономные округа, а также Магаданская область (59,7 процента), Чукотка (58,6 процента) и Сахалинская область (52 процента). Помимо них в первую десятку вошли Якутия, Мурманская область, Москва и Санкт-Петербург с долями от 43,2 до 48,6 процента.

В рейтинге по доле работников с зарплатой выше двух средних — такой заработок, по мнению экспертов, уже можно считать высоким — лидируют те же регионы. При среднероссийских 11,3 процента таких работников, в ЯНАО их оказалось 35,1 процента, в ХМАО — 23,5 процента, в НАО — 23,3 процента.

При этом в 12 регионах России менее 15 процентов имеют официальные зарплаты выше средней по России. Меньше всего из субъектов, по которым приводятся данные, их оказалось в Кабардино-Балкарии, Чечне (по 10,1 процента) и Ингушетии (8,8 процента).