Скандалы: «Гузеева вводила его в ступор»

Сябитова рассказала, как ведущие «Давай поженимся» тестировали искусственный интеллект на съемках

Первый после перерыва выпуск передачи «Давай поженимся» на Первом канале состоится 28 августа, и теперь советы и прогнозы насчет возможных союзов будет также давать искусственный интеллект. Ведущая «Давай поженимся» Роза Сябитова рассказала Daily Storm, что в восторге от нового формата передачи. По ее словам, искусственный интеллект — «это действительно прикольно», он будет отменным помощником для нее и коллеги Ларисы Гузеевой. Сябитова при этом отметила, что в ходе съемок умная машина иногда подвисала, но на недолгое время, и в будущем будет эволюционировать.

«Появление искусственного интеллекта меня обрадовало! Потому что я по первой профессии системный программист, мне это близко. То, что мы идем в ногу со временем, — это тоже радость. Данный интеллект был проверен в работе, и могу сказать, что он оправдал все наши ожидания», — призналась Сябитова.

Телеведущая выразила мнение, что у нее с коллегой Гузеевой сложился «такой очень хороший тандем» и третий помощник в шоу «Давай поженимся» с трудом вписывается в «парочку». «Вот астрологи все время менялись. То есть третье место все время то появится, то обратно пустует. И я уверена: как раз бестелесный голос идеально нам подходит», — полагает собеседница.

«Данный искусственный интеллект за время съемок быстро понял, что одной информации, которую он черпает из Всемирной паутины, недостаточно! — смеется Сябитова. — Ему придется включать собственный мозг. Ну уж не знаю, где он у него находится. Ведь ручек и ножек у искусственного интеллекта мы не видели, а только слышали его».

Она отметила, что у Гузеевой «не забалуешь» и коллега порой задавала машине такие вопросы, которые не имеют отношения к той или иной теме. Она просто хотела проверить, как искусственный интеллект будет реагировать, заметила Сябитова. По словам ведущей, умная машина в таких случаях «подвисала, но ненадолго», и доставала «нужную информацию либо с чувством юмора, либо включая логику». «Это было очень смешно и интересно! И искусственный интеллект понял, что придется работать, эволюционировать, потому что информация может быть совершенно любая», — заявила она.

«Поскольку я знаю возможности искусственного интеллекта, у меня изначально даже не возникало мыслей его проверять. У Ларисы более скептическое отношение, она говорила: «А дай-ка я проверю, что они там понапридумывали». Гузеева больше вводила своими запросами его в определенный ступор. Но он справился!» — подчеркнула Сябитова.

Телеведущая призналась: самое главное, что она увидела в необычном помощнике, — это «вовлеченность в желание быть вместе с нами, членом команды».

Сябитова также прокомментировала высказывание астролога Василисы Володиной, которая отказалась от съемок в новых эпизодах «Давай поженимся», поскольку сочла шоу пройденным для себя этапом и назвала формат передачи устаревшим. Собеседница призналась, что такие слова Володиной ее совершенно не задели и не обидели.

«Люди вроде бы читают одно и то же предложение, а смысл вкладывают разный. Это как раз та ситуация. Я читала ее интервью. Василиса сказала, что для нее это пройденный этап. Под ним она имела в виду свадебный формат, а не то, что наша программа для нее совершенно устарела. Просто это не может устареть! Посмотрите: сейчас на всех федеральных каналах есть программы, имеющие отношение к семье, свадьбе, любви, поиску отношений. Для Володиной как специалиста в области астрологии, может быть, это уже неинтересно», — пояснила Сябитова.

Возвращение «Давай поженимся» в эфир Первого канала телеведущая восприняла с ощущением «когда люди долго не видят родных». «У меня чувство, что я вернулась из долгой командировки в семью, к родным, которых ждали и встречи с которыми приносят и радость, и спокойствие, и удовлетворение в любом контексте. Все, что я делаю для программы, и все, что вы увидите, — как раз возврат родного. Вот были временные трудности, но мы вышли опять в эфир. Мы даем надежду людям, и я рада быть причастной к этому!» — заключила телеведущая.

Свадебное ток-шоу стартовало на Первом канале в 2008 году, но в конце февраля 2022-го пропало из сетки вещания. После этого в Сети периодически всплывали слухи о возвращении проекта. Пресс-служба Первого канала официально подтвердила, что возращение «Давай поженимся» в эфир состоится 28 августа. Для программы подготовили новую студию.

Гузеева отметила, что ее «порадовали новые декорации, очень современные, модные, находиться в них одно удовольствие». По словам коллеги Сябитовой, герои в шоу «будут разные, однако они все хотят счастья и семью».

Иван Соколов

Оригинал материала: “Дейли Шторм”