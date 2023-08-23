 

XYZ School: россияне признали самой красивой игрой «Ведьмак 3: Дикая Охота»

23.08.2023, 16:00, Разное
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Российские игроки назвали “Ведьмак 3: Дикая Охота”, выпущенную в 2015 году, наиболее визуально красивой игрой современности. Это удалось выяснить сотрудникам онлайн-школы по разработке игр XYZ School, входящей в холдинг Ultimate Education, в ходе проведенного исследования.

На втором месте оказалась “Cyberpunk 2077,” дебютировавшая в 2020 году. Благодаря серии обновлений игра значительно улучшила свою производительность и стабильность. Третье место в списке заняла “Red Dead Redemption 2,” которая поразила игроков своим реалистичным и живописным открытым миром.

В пятерку лидеров также попали “Horizon Zero Dawn” и “God of War: Ragnarok”. Они выделяются уникальным художественным стилем и динамичным геймплеем. В рейтинге десяти игр с лучшей графикой также засветились “Death Stranding,” “The Last of Us Part II,” “Far Cry 5,” “The Elder Scrolls V: Skyrim” и “Atomic Heart”.

“В современных играх визуальная составляющая играет огромную роль. Графика является одним из ключевых элементов, который привлекает внимание игроков. Яркие и реалистичные изображения создают особую атмосферу, погружая игрока в уникальный игровой мир,” – подчеркнул Аркадий Стогний, продюсер курса “3D-дженералист” в XYZ School.


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