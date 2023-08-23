 

Волочкова рассказала о домогательствах со стороны влиятельных мужчин

23.08.2023, 15:48, Новости дня
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Сегодня Анастасия Волочкова – знаменитая балерина, которая добилась успеха своим трудом и талантом. Едва ли не в каждом интервью артистка говорит о тяжелом пути к славе, который она смогла пройти.

Например, недавно Волочкова заявила, что директора балетных труп, среди которых были весьма влиятельные мужчины, мешали ей достигать высот из-за отказа лечь в постель. По словам Анастасии, ей было всего 18 лет, когда она столкнулась с домогательствами. Более того, одному худруку артистка должна была отдавать все свои гонорары, чтобы добиться от него расположения.

Но Волочкова смогла преодолеть все и оказаться в Большом театре. Правда, и там балерина не была счастливой. Анастасия не раз говорила о конфликтных ситуациях, которые возникали с коллегами. Якобы многие ей завидовали и плели интриги за ее спиной. Порядочным человеком оказался лишь Николай Цискаридзе, отметила знаменитость в интервью Леши Набросову.

Цискаридзе по-своему относился к Волочковой. Как рассказала Анастасия, он мог срезать с ее пачки стразы ради придания большего блеска его корсету. Однако Николай, по словам балерины, делал это в открытую, а не за ее спиной.

Анастасия Волочкова, как она сама утверждает, была уволена из Большого театра незаконно. Она сказала, что никогда больше не вернется туда, даже если будет весьма интересное предложение.


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