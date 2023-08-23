WinRAR уходит из России

Компания-разработчик популярного архиватора WinRAR объявила об уходе из России.

Действие всех лицензий, купленных россиянами, включая пожизненные, будет временно приостановлено – это означает, что им придётся искать альтернативу.

Согласно условиям лицензионного соглашения, граждане России теперь не имеют права пользоваться архивами, созданными с помощью WinRAR (распаковывать их, просматривать, хранить), а также файлами, распакованными этой программой. Проигнорировать запрет не удастся – следить за соблюдением санкций будет IT-департамент Минфина США.

В пресс-службе компании подтвердили, что приостанавливают лицензии в РФ. Поскольку в программе не предусмотрено механизма отзыва ключа, российских пользователей просят самостоятельно избавиться от архиватора и всех файлов, созданных с его помощью.

– Это решение далось тяжело, но другого выхода нет, – сообщил пресс-секретарь организации Евгений Рошал. – В том числе будут отозваны все лицензии, проданные за 2023 и 2022 годы.

На уточняющий вопрос журналиста «Вообще все?», представитель win.rar GmbH ответил утвердительно: «Да, обе».

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