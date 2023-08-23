National Interest – Америке стоит задуматься о мирном разрешении украинского конфликта

Украинское контрнаступление не принесло желаемых результатов, поэтому Америке стоит задуматься о разрешении конфликта мирным путём, особенно с учётом того, что в следующем году РФ cможет сама пойти в атаку. Как пишет The National Interest, если конфликт закончится для Москвы победой на поле боя, это нанесёт колоссальный ущерб репутации США и НАТО.



AP

Долгожданное летнее контрнаступление Украины забуксовало. Как пишет The National Interest, дюжина новых бригад, подготовленных НАТО, понесла огромные потери, так и не достигнув первой линии российской обороны. Российские силы, сражаясь по хрестоматийной советской доктрине манёвренной обороны, всё чаще пользуются превосходством в воздухе и пополняют силы за счёт дешёвых и эффективных систем вроде беспилотников «Ланцет». С каждым днём приближается осень и сезон дождей и грязи, препятствующий манёвренной войне. По общему признанию, украинское контрнаступление идёт не по графику и едва ли достигнет своих основных целей.

Как отмечают авторы материала, западные поставки оружия мало облегчают дело. Основная часть обещанных основных боевых танков уже находится на театре военных действий, а перспективы дальнейших поставок ограничены. Учитывая эти перспективы, наиболее вероятным исходом представляется «корейский сценарий». Это означает, что к моменту кульминации украинского контрнаступления где-то в конце августа или начале сентября конфликт замрёт на рубежах, примерно соответствующих нынешней линии фронта. Украина фактически обменяет значительную часть своих бывших регионов на надёжные гарантии безопасности Запада, в частности, США.

С американской точки зрения, это, безусловно, не худший исход. Вашингтон сможет постепенно разрядить напряжённость в отношениях с Москвой и восстановить диалог о будущем европейской архитектуры безопасности. Однако загвоздка с «корейским сценарием» может быть в том, что Кремль будет стремиться не к переговорам, а к победе. Бывший командующий Центральным военным округом, а ныне депутат Государственной думы из круга националистов Андрей Гурулев заявил, что быстро растущее военное производство не только удовлетворяет нужды СВО на фоне поступления в войска 150 тыс. контрактников, но и может быть масштабировано под нужды новой частичной мобилизации.

Путин может решить рискнуть и потратить внутренний политический капитал на второй раунд частичной мобилизации в октябре. В таком случае после ускоренного полугодичного обучения российские вооружённые силы начнут весеннюю кампанию 2024 года с дополнительными 300 тыс. бойцов, а украинские силы за зиму истощатся ещё больше от российской огневой мощи.

Авторы материала считают, что бросок русских на Киев в 2022 году во многом провалился из-за неоправданного упора на механизированные силы вместо пехоты. После двух раундов мобилизации этой проблемы у российских военных больше не будет. Достаточное численное превосходство над истощённым украинским противником сулит возврат к манёвренной войне и новые прорывы. Если российские войска проникнут вглубь украинской территории и захватят приоритетные для себя регионы, то конфликт закончится громкой победой РФ — что особенно важно, достигнутой сугубо силой оружия, а не мирным урегулированием при посредничестве США.

Победа РФ на этих условиях стала бы значительным поражением США. Ущерб репутации США и всего альянса НАТО будет колоссальным, поскольку в украинские вооружённые силы уже влилось лучшее натовское вооружение и военные специалисты, и РФ сможет заявить, что в одиночку противостояла Западу, выстояла и победила. Поэтому, считают авторы статьи, необходимо, чтобы идея мирного урегулирования, приемлемого для всех сторон конфликта, включая Россию, не только закрепилась в Вашингтоне, но и получила серьёзное развитие.

«Влиятельные американские деятели уже ведут неформальные переговоры с российскими коллегами. Эти усилия следует поощрять и расширять и тем самым готовить почву для прочных мирных переговоров. Лишь тогда США смогут полностью сосредоточиться на сдерживании Китая — вопросе, который имеет первостепенное значение для безопасности и процветания Америки», — заключают авторы материала.

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