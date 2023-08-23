Скандалы: «Дамба просто развалилась»

Уссурийск не затопило – его утопили

10 августа на юг Приморского края обрушились дожди, вызванные циклоном «Ханун». Это привело к подъёму воды в реках. Всего подтопление затронуло 29 населённых пунктов, однако наиболее тяжёлая ситуация сложилась в Уссурийске – втором по численности населения городе края. Вода затопила сотни домов, оставив их жителей с тем, что они успели унести с собой. Как заявляют местные власти, причиной катастрофы стал прорыв дамбы, не выдержавшей напора воды.

Однако, если верить жителям Уссурийска, не развалиться дамба, на которую из бюджета ушло 300 млн рублей, просто не могла.

Затапливать Уссурийск начало 11 августа. Сперва поднялась вода в реке Раздольной – позже подсчитают, что уровень вырос на 11 метров, такого прежде ещё не бывало. Первый удар приняли на себя частные дома, расположенные вдоль улиц Лазо и Вейса близ реки Раковка. К наводнениям здешние жители давно привыкли, этот район подтапливает ежегодно, потому в каждом хозяйстве имеются деревянные козлы на высоких, до двух метров, ножках – на них в случае подтопления кладут вещи, чтоб не захлестнула вода. Но на этот раз не спасли даже они – некоторые дома ушли под воду едва не по крышу. При этом напор был таков, что поток срывал с фундаментов постройки.

От ЧП к катастрофе ситуация перешла после того, как 12 августа прорвало дамбу, близ которой расположен микрорайон «Семь ветров». Пять многоэтажных домов тут же «поплыли» – вода поднялась на полтора метра и выше. Квартиры на первых этажах оказались уничтожены – поток не только смыл мебель и технику, где-то даже вырвало из полов стяжку. Когда вода ушла, выяснилось, что масштабы разрушений ещё больше. Оказалось, что во время наводнения в воду попал мазут, теперь даже то, что удалось спасти, покрыто масляной плёнкой. Хуже всего тем, кто остался без жилья. Впереди зима, и где будут жить оставшиеся без домов люди – неизвестно. В отличие от прошлых случаев, теперь обещания построить для пострадавших новые дома уже не звучат. При этом сумма компенсации за полную потерю имущества составляет 100 тыс. руб. на каждого члена семьи.

Утонули во лжи

Наводнение в Уссурийске уже объявили самым масштабным и разрушительным за последние 10 лет. Почему же местные жители не просто ропщут, а открыто винят в своих бедах городских чиновников? Понять нетрудно – люди устали от лжи, которой накопилось уже предостаточно.

Взять тот же мазут. Изначально в мэрии объявили, что в воде тот оказался из-за халатности владельца одного из затопленных гаражей: мол, вините того, кто оставил в рискованной зоне бочку с топливом. Однако граждане с самого начала твердили – причина беды котельная № 13. Зимой 2020 года её перевели на газ, мэр города Евгений Корж тогда лично рассказывал о большом достижении. Правда, тогда же уточнялось, что на всякий случай старые котлы решили не демонтировать. Потому в котельной в качестве резервного топлива и хранился мазут. И что же? Лично осмотрев котельную, прокурор Уссурийска Дмитрий Демиш сообщил: предварительно установлено, что в подземной ёмкости действительно находился топочный мазут.

Не молчат и жители затопленного микрорайона. Старые дома, построенные при СССР, не топило ни разу. А вот новые многоэтажки каждый раз уходят под воду. Потому что возводились они на участках, где строить нельзя. Как в таком случае чиновники выдавали разрешения на строительство? «Там, говорят, фирмы, которые квартиры продавали, ловко уничтожались – и концы в воду», – цитирует местную жительницу портал VL.Ru.

Но главное всё же – дамба. При строительстве которой, судя по всему, была нагорожена такая гора вранья, очковтирательства и схематозов, что могла бы остановить даже цунами.

И так сойдёт

Реконструировать дамбу начали в 2022 году. Контракт общей стоимостью свыше 300 млн рублей достался некоему ООО «СпецДорСтрой». Уже один тот факт, что 204 млн были выплачены авансом, свидетельствует, что компания эта весьма непростая. И действительно, как пишут уссурийские СМИ, «СпецДорСтрой» имеет московскую регистрацию, однако работает в Приморье, выполняя муниципальные подряды. При этом компании, насколько можно заметить, сходят с рук любые недоработки. Изначально закончить работы планировалось в мае, потом срок продлили. В результате, когда в начале июля прошли дожди, микрорайон «Семь ветров» начало подтапливать. Приехавшему осматривать дамбу губернатору Олегу Кожемяко начальник городского управления ГО и ЧС клялся: мол, строителям не хватило буквально «одного дня», чтобы завершить бетонные работы. 10 августа отрапортовали, что теперь точно всё готово. Ещё через день город ушёл под воду.

Списать всё на масштаб стихии, похоже, уже не получится. Как пишет издание «ДЕЙТА», жители «Семи ветров» с зимы писали в администрацию о том, что строительство дамбы ведётся с нарушениями. Так, отсыпка дополнительной насыпи велась при минус 20 градусах мёрзлым грунтом. В результате, когда потеплело, он начал откалываться. «А при полном оттаивании при отсутствии упорной призмы и уступов произойдёт сползание насыпного грунта и геотекстиля, в результате чего произойдёт размыв нового неуплотнённого грунта», – предупреждал инженер-гидротехник Александр Агапитов. Кроме того, оказалось, что отсыпка дамбы проводилась не предусмотренным проектом твёрдым грунтом, а другим. Наконец, в нарушение проектной документации, чтобы технике было удобно подъезжать, подрядчик сделал в теле дамбы два сквозных проезда. Могла ли она после этого выдержать водяной напор?

Вопросы к мэру

Теперь это уже не просто слова. 16 августа прокуратура Приморского края сообщила о возбуждении уголовного дела по факту халатности и нарушения правил безопасности при возведении дамбы. «По результатам проверки строительства гидротехнического сооружения в микрорайоне «Семь ветров» выявлено, что в установленный контрактом срок работы не завершены, на сегодня выполнены 9 из 11 этапов. Как следствие объект не выполнил своего функционала в период паводковой ситуации», – сообщили в надзорном ведомстве.

Пока что дело возбуждено по факту, конкретных обвиняемых нет. Однако в прокуратуре уже уточнили, что катастрофа стала возможна в результате нарушений при производстве работ, допущенных подрядчиком, и отсутствия должного контроля со стороны заказчика. Потому наверняка последуют вопросы не только к руководству загадочной компании, но и к мэру Евгению Коржу, управляющему Уссурийском уже девять лет. Именно при нём была принята программа по ремонту и строительству инженерных сооружений, переварившая уже сотни миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов и, как следует из отчётов, успешно исполненная. Однако пока что мэр устами своей жены, назначенной им добровольным помощником по ликвидации последствий наводнения, ругается с местными жителями, которые критикуют мэрию за неспособность подготовить город к ЧП. Неудивительно: город от мазута отмыть хоть и трудно, но можно. А что делать с репутацией?

Конкретно

И снова одно и то же. Казалось, только недавно случилось наводнение в Тулуне, забравшее жизни почти 40 человек. Тогда его тоже называли «не имеющим себе равных в истории». Но потом выяснилось – не сработала дамба, выстроенная для защиты города. По какой причине? Возможно, потому, что не проходила положенной по закону проверки, её отчего-то решили не устраивать. А почему? Не потому ли, что строила дамбу компания, принадлежащая отцу тогдашнего министра строительства Иркутской области, который как раз и курировал стройку?

А до Тулуна был Крымск, где также постфактум вскрылось море нарушений. И Ленск, и множество других случаев. И везде затем вскрывалось, что защитные сооружения строились не чужими компаниями с успешным освоением бюджетов. Где рванёт в следующий раз?

Роман Квасов

Оригинал материала: “Наша Версия”